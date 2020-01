Straßer rast bei Comeback in Top 8

vergrößernverkleinern Linus Straßer hat ein starkes Comeback geliefert © Getty Images

Bärenstarkes Comeback von Linus Straßer. Im ersten Rennen nach seinem Kahnbeinbruch in der rechten Hand fährt er beim Slalom in Zagreb direkt in die Top 8.