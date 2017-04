Von Mike Koch

The Kiev Major 2017, das erste Valve-Event des Jahres in Dota 2, startet am 24. April und endet am 30. April. Dabei geht es nicht nur darum, welches Team die Nummer eins der Szene ist, sondern auch welche Region momentan die Nase vorn hat.

West vs. Ost – Der große Clash

Bestes Beispiel für die harte Konkurrenz der beiden Top-Regionen Europa und China ist wohl das Mega-Event in Dota 2: Keine Region konnte bisher zweimal hintereinander das The International gewinnen.

TI 1, 3 und 5 gingen an europäische bzw. westliche Teams und die anderen drei gingen an die chinesischen Giganten – zuletzt gewann Wings Gaming das Turnier mit über 20 Millionen US-Dollar Preisgeld.

Einzig in der jungen Major-Geschichte, die ihren Anfang in Frankfurt nahm, scheint die europäische Dominanz unverkennbar: Dreimal OG und einmal Team Secret – das sind die einzigen Major-Sieger bisher.

China sucht Motivation für Major-Turniere

Vor allem zu Beginn der Major-Reihe schienen die chinesischen Teams den Konkurrenzkampf nicht wahrzunehmen – für sie zählte nur The International, das Top-Event des Sommers.

Auch bei dem Heim-Debüt in China kam es zum Debakel: Kein chinesisches Team schaffte es unter die besten Acht.

Auch in Boston, Ende letzten Jahres, lief es nicht besser für die Squads aus Fernost. Nur LGD.Forever Young kam ins Achtelfinale und das auch nur, weil sie im chinesischen Duell gegen LGD gewannen.

OG vs. Invictus Gaming – Steht das Rückspiel bevor?

Der genauste Vergleich der Regionen liegt gerade einmal zwei Wochen zurück: Bei den Dota 2 Asia Championships in Shanghai war China klar in der dominanten Position.

Nur OG konnte ein weiteres Mal die Fahne des Westens hochhalten, im Finale mussten sie sich dennoch gegen BurNing und Co. bei Invictus Gaming geschlagen geben.

Demnach sind die Chinesen auch in Kiew der große Favorit: Immerhin stellt die Dota 2-Nation mit fünf Teams auch die meisten im Teilnehmerfeld.

Wird es am Ende wieder OG sein, die sich Fernost als einziges in den Weg stellen können? Oder muss China ein weiteres Major-Debakel hinnehmen?