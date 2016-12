Atalanta Bergamo - Empoli 2:1

Video Atalanta siegt in letzter Minute

Atalanta Bergamo setzt sich zum Auftakt des 18. Spieltags in der Serie A in allerletzter Sekunde gegen den FC Empoli durch und rückt damit bis auf einen Punkt an den fünftplatzierten AC Milan heran.

Inter Mailand - Lazio Rom 3:0

Beim 3:0-Sieg von Inter Mailand gegen Lazio Rom sorgt Ever Banega für das absolute Highlight. Ein Argentinier schnürt einen Doppelpack.

Cagliari - Sassuolo 4:3

Cagliari Calcio und Sassuolo Calcio sorgen am 18.Spieltag der italienischen Serie A für ein Feuerwerk! Diego Farias avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

AC Florenz - SSC Neapel 3:3

Fiorentina-Stürmer Nikola Kalinic kommt gegen den SSC Neapel dreist zu Fall und erinnert an den RB-Stürmer. In einem spektakulären Spiel fällt ein schönes Tor nach dem anderen.

AS Rom - Chievo Verona 3:1

Video Hier jubelt die kurioseste Rückennummer

Jonathan de Guzmans Rückennummer ist außergewöhnlich. Der Niederländer bringt Chievo Verona in der Hauptstadt in Führung, doch dann schlägt die Roma zurück.

Palermo - Pescara 1:1

Palermos Robin Quaison wuchtet die Kugel mit Vollgas zur Führung ins Netz. Zum Sieg reicht es durch ein Last-Minute-Tor von Pescara am Ende aber nicht.

Sampdoria Genua - Udinese Calcio

Sampdoria Genua und Udine trennen sich torlos. Dabei hätte ein Schuss fast gepasst.

FC Turin - CFC Genua 1:0

Video Harts Doppelparade rettet Turin

Von Pep Guardiola bei Manchester City geschasst, zeigt Joe Hart in Turin zumeist starke Leistungen. So auch im letzten Spiel vor Weihnachten gegen den FC Genua.

Crotone - Juventus Turin (wegen Supercoppa verschoben)

Bologna - AC Mailand (wegen Supercoppa verschoben)

