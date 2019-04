Die Basketballer von ALBA Berlin wollen am Montag Historisches schaffen (EuroCup: Finale - Valencia Basket vs. ALBA Berlin, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg im Entscheidungsspiel können sich die Hauptstädter den ersten internationalen Titel eines deutschen Bundesligavereins sichern.

"Die haben ein Trauma"

In der Finalserie gegen Valencia Basket steht es 1:1, nach der Auftaktniederlage erzwangen die Berliner mit einem 95:92-Sieg zuhause das Entscheidungsspiel in Valencia. Die Spanier sind Favorit, doch trotzdem glauben die Albatrosse an einen Sieg.

"Die haben da ein Trauma", sagte Manager Marco Baldi in Anspielung auf das EuroCup-Finale vor zwei Jahren. Dort hatte Valencia nach einem Auftaktsieg gegen den damaligen Malaga das Finale noch verloren.

Historische Chance

Baldi weiß aber auch, dass es schwer wird. "Valencia hat viele Waffen. Wenn sie ihr Spiel etablieren können, wird es sehr schwer für uns. Fast wie eine Mission Impossible", sagte Baldi der dpa. Der Titelgewinn würde einen beeindruckenden Weg belohnen, den die Berliner unter Trainer Aito Garcia Reneses gegangen sind. Es wäre der erste europäische Triumph für ALBA seit dem Sieg beim mittlerweile abgeschafften Korac-Cup 1995.

Der Heimsieg vom Freitagabend hat gezeigt, dass Alba den scheinbar übermächtigen Gegner aus Spanien mit einer absoluten Top-Leistung schlagen kann.

Kraft des Außenseiters

Der Druck liegt sowieso beim Gegner, ALBA will, Valencia muss - das erkennt auch Trainer Reneses und nimmt seinen Spielern den Druck: "Ich möchte meinen Spielern keinen Druck auferlegen. Sie sollen einfach probieren, gut zu verteidigen, gut zu rebounden und eine gute Offense zu spielen. Wenn wir dann auch noch gewinnen - umso besser", sagte der Trainer.

