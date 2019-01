Bei den beiden passt es einfach.

In der Februar-Ausgabe der deutschen Vogue plaudern Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic über ihre Ehe und verraten, warum es zwischen ihnen so gut läuft. "Wir unterstützen uns gegenseitig, einfach schon dadurch, dass wir wissen, was der andere durchmacht. Wir verstehen beide was Hingabe ist", so die frühere Tennisspielerin.

Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic am Strand von Mallorca © Vogue Deutschland

Seit 2014 sind beide zusammen, mittlerweile verheiratet und Eltern eines Sohnes. Am Strand von Mallorca zeigen sich Schweinsteiger und Ivanovic vertraut und eng umschlugen. "Mein Zuhause ist dort, wo Ana und mein Sohn sind, ich bin jeden Tag dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbringen dürfen", schwärmt der Weltmeister von 2014.

Eine Sache vermisst Schweinsteiger an seinem Wohnort in Chicago aber doch: Kaiserschmarrn! "Es gibt wirklich gute Restaurants, aber einen Kaiserschmarrn, wie ich ihn von daheim kenne, habe ich noch nicht gefunden. Ich freue mich immer wieder sehr, wenn ich zurück in Deutschland bin", verrät der Profi von Chicago Fire.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic sind seit 2016 verheiratet © Vogue Deutschland

Auch für eine gelingende Ehe haben die Schweinsteigers einen Tipp parat. Kommunikation sei das Wichtigste. "Für jedes Problem lässt sich eine Lösung finden, wenn man miteinander spricht und bereit dazu ist, auch mal einen Kompromiss einzugehen", so Ivanovic.

Das Ehepaar ziert das Cover der deutschen Vogue © Vogue Deutschland

Neben Schweinsteiger und Ivanovic ist auch Tennis-Star Angelique Kerber im Magazin vertreten. Die 30-Jährige zeigt sich auf den Hochglanz-Fotos ungewohnt gestylt.