Klatsche für Peter Wright!

Michael Smith hat den Briten am 7. Spieltag der Premier League in Nottingham mit 7:1 nach Hause geschickt und damit seine Titelambitionen unterstrichen.

Smith hatte die Partie zu jedem Zeitpunkt im Griff und ließ Snakebite nicht den Hauch einer Chance.

Fünf Legs in Folge

Die ersten beiden Legs gingen an den 27-Jährigen, ehe Wright zumindest ein Leg für sich verbuchen konnte. Smith gewann anschließend fünf Legs in Folge und sicherte sich in der Premier League zwei weitere Punkte.

Er sprang damit vorübergehend auf Platz eins. Michael van Gerwen tritt später noch gegen Gerwyn Price an und ist imstande, wieder die Spitze für sich zu erobern.

Gelegenheit verpasst

Im zweiten Spiel des Abends rang Daryl Gurney dem Australier Simon Whitlock einen Punkt ab - ihr hitziges Gefecht endete 6:6.

In den ersten Legs erwies sich Gurney als der Bessere, doch "The Wizard" zeigte all seine Erfahrung und kam nach Rückstand zurück. Im entscheidenden zwölften Leg stand er mehrmals kurz vor dem Sieg, verpasste jedoch die Gelegenheit, auf 7:5 zu stellen.

Im Gegenzug gelang es Gurney, mit einer Doppel-Acht das Remis einzutüten.