Es wird immer enger für Mensur Suljovic. In der Premier League Darts verliert der Österreicher gegen Gary Anderson am neunten Abend in Belfast mit 5:7 und kassiert die dritte Niederlage in Serie.

Bereits zu Beginn des Matches geriet Suljovic in Rückstand und lief diesem lange Zeit hinterher, ehe er zum 6:6 ausgleichen konnte und das Entscheidungsleg erzwang. Doch Altmeister Anderson behielt die Nerven und entschied die Partie für sich.

Mit aktuell vier Punkten liegt Suljovic auf Rang acht von zehn in der Tabelle, jedoch kann der hinter ihm platzierte Peter Wright mit einem Sieg gegen Simon Whitlock noch vorbeiziehen.

Suljovic braucht Sieg

Nach dem nächsten Spieltag fallen die beiden letztplatzierten Spieler aus dem Wettbewerb heraus, die Luft für Mensur Suljovic wird also immer dünner. In der kommenden Woche muss im Duell gegen Michael van Gerwen unbedingt ein Sieg her.

Am Abend kommt es in Belfast noch unter anderem zum niederländischen Topduell zwischen Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen.

Der Spieltag in der Übersicht:

Mensur Suljovic - Gary Anderson 5:7

Michael Smith - Gerwyn Price 7:2

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen 2:7

Daryl Gurney - Rob Cross

Simon Whitlock - Peter Wright