Souveräne Vorstellung von Mensur Suljovic.

Beim Darts World Matchplay in Blackpool (21. bis 29. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1) sicherte sich der Österreicher das dritte Halbfinal-Ticket. Gegen den Briten Darren Webster siegte "The Gentle" mit 16:10.

Direkt zu Beginn legte Suljovic los wie die Feuerwehr. Schnell lag er mit 4:1 in Führung, ehe Webster besser in Fahrt kam und den Ausgleich schaffte.

Fortan entwickelte sich ein enges Spiel an dessen Ende der Österreicher jubeln durfte.

Am Abend spielen noch Peter Wright und Simon Whitlock um den verbliebenen Platz in der Runde der letzten vier. Am Donnerstag hatten bereits der Niederländer Jeffrey de Zwaan und Gary Anderson aus Schottland ihr Halbfinal-Ticket klar gemacht.

Die Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick (Best of 31 Legs):

Mensur Suljovic - Darren Webster 16:10

Peter Wright - Simon Whitlock