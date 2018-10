Michael van Gerwen ist im Achtelfinale der European Championship Darts sensationell an Steve West gescheitert. Am Ende machte der Engländer in der Dortmunder Westfalenhalle mit einem 10:7-Sieg das Aus des viermaligen Titelträgers perfekt.

Wie schon in der ersten Runde kam MvG nur sehr schwer ins Spiel und lag schnell mit 0:3 zurück. Dann aber bewies der Niederländer seine Klasse und konnte zum 5:5 ausgleichen. Einem erneuten 3:0-Run von West hatte der Niederländer anschließend jedoch nichts mehr entgegenzusetzen und konnte letztlich nur noch Ergebniskorrektur betreiben.

Zuvor gab es bereits drei weitere Achtelfinal-Duelle, die allesamt recht eindeutig zu Ende gingen. Gerade Weltmeister Rob Cross setzte sich gegen Richard North souverän mit 10:2 durch - auch wenn die meisten Legs hart umkämpft waren.

Max Hopp bestreitet Achtelfinale am Samstag

Simon Whitlock setzte sich gegen Peter Wright mit 10:6 durch, Joe Cullen ließ im ersten Achtelfinale Michael Smith bei seinem 10:4-Sieg keine Chance.

Erst am Samstagabend (European Darts Championship Darts ab 20 Uhr in den LIVESCORES) bestreitet der Deutsche Max Hopp sein Achtelfinale gegen James Wilson. Der 22-Jährige hatte sich in der 1. Runde deutlich mit 6:1 gegen William O'Connor durchgesetzt.

Der zweite deutsche EM-Starter Martin Schindler scheiterte dagegen in seinem Auftaktmatch mit 3:6 an James Wade.

European Darts Championship, Achtelfinale im Überblick (LIVESCORES):

Freitag, 26. Oktober

Joe Cullen - Michael Smith 10:4

Simon Whitlock - Peter Wright 10:6

Richard North - Rob Cross 2:10

Michael van Gerwen - Steve West 7:10

Samstag, 27. Oktober (ab 20 Uhr)

Gerwyn Price - Dave Chisnall

Cristo Reyes - Darren Webster

James Wade - Ricky Evans

Max Hopp - James Wilson