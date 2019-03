Michael van Gerwen hat in der Premier League Darts die Tabellenführung eingebüßt.

Vor 12 000 begeisterten Zuschauern in der Berliner Mercedes Benz Arena verlor der Niederländer am 7. Spieltag gegen Daryl Gurney mit 5:7. Es war die die zweite Niederlage für den Weltmeister in der laufenden Saison.

MvG glückte zwar ein frühes Break und führte 2:0, "Superchin" konterte jedoch direkt und hielt das Duell bis zum 3:3 ausgeglichen. Ein Break zum 4:3 brachte den Nordiren dann auf die Siegerstraße. Gurney legte einen 13-Darter bei eigenem Anwurf nach und spielte sich in einen kleinen rausch, was wiederholte Aufnahmen mit 180 Punkten beweisen.

Anzeige

Beim Stand von 6:4 vergab er noch einen Matchdart. Mit der Gewissheit, bereits ein Unentschieden gegen den Titelverteidiger sicher zu haben behielt er die Nerven und beendete mit einem Treffer in die Doppel-20 die Partie.

Cross neuer Spitzenreiter

Erster Nutznießer von Van Gerwens Patzer ist Rob Cross. Er setzte sich setzte sich im ersten Spiel des Abends mit 7:4 gegen Gerwyn Price durch und übernahm die alleinige Tabellenführung.

Der Engländer fand fantastisch in die Partie und spielte über weite Strecken einen 112-er Average. Der "Iceman" versuchte zwar alles, war aber letztlich nicht dazu in der Lage dem formstarken Überraschungs-Weltmeister von 2018 ein Schnippchen zu schlagen. (DATENCENTER: Die Tabelle).

Wright gibt Sieg aus der Hand

Im Anschluss trennten sich Peter Wright und James Wade 6:6.

"Snakebite" Wright gab wie am vergangenen Spieltag einen komfortable Führung aus der Hand und steht trotz des Unentschieden am Ende als Verlierer da. Der Schotte warf zwischenzeitlich sechs perfekte Darts auf die Scheibe und lag mit 5:2 in Front. Allerdings gingen anschließend alle entscheidenden Pfeile auf die Doppel daneben, sodass "The Machine" sich nochmal zurückkämpfen konnte und sich einen verdienten Punkt sichert.

Dies belegt auch ein Blick auf die Statistik. Wright spielte einen Drei-Dart-Average von 98,79 Punkten, Wade stand diesem mit 98,42 in nichts nach.

Mit jeweils acht Punkten liegen die beiden heutigen Kontrahenten jetzt bereits vier Punkte hinter Spitzenreiter Cross.

Der 7. Spieltag im Überblick:

Rob Cross - Gerwyn Price 7:4

Peter Wright - James Wade 6:6

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 5:7

Mensur Suljovic - Michael Smith

Raymond van Barneveld - Max Hopp