Bei der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany (JETZT im TV & Stream auf SPORT1) hat Gabriel Clemens das erste Spiel des Tages gewonnen.

Der "German Giant" setzte sich gegen Kai Gotthardt mit 6:3 durch (Alle Infos zur HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

Clemens übernahm in ungewohnter Atmosphäre in Ismaning von Beginn an die Kontrolle und sicherte sich in das erste Leg. Im zweiten Leg ließ der German Giant aber einige Chancen liegen, sodass Gotthardt ausgleichen konnte.

Mit einem Wurf auf die Doppel-20 brachte Clemens anschließend wiederum seinen Aufschlag nach Hause und ließ ein starkes Leg mit zwölf Darts folgen.

Clemens checkt 122 aus

Auch der fünfte Durchgang ging an den Favoriten, der sich eine beruhigende 4:1-Führung erarbeitete. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte Clemens einen 97er-Average.

Gotthardts 2:4 konterte der WM-Teilnehmer der vergangenen zwei Jahre postwendend, ehe Gotthardt wiederum ein frühzeitiges Spielende verhinderte.

Im neunten Leg hatte Gotthardt die Chance auf ein Break. Als er dieses nicht nutzte, schlug Clemens mit einem starken 122er Finish zu und entschied das Match für sich. Der 38. der Weltrangliste kam am Ende auf eine Checkoutquote von 46 Prozent

Kurz als Titelverteidiger

Bei der Superleague Germany treten 16 deutsche Spieler ans Oche und kämpfen um ein Ticket für die PDC Darts-Weltmeisterschaft in London 2021 (Die Favoriten der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern. Die ersten Vier einer jeden Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.

Im Vorjahr hatte sich Nico Kurz über die Superleague für die WM qualifiziert. Im SPORT1-Interview sprach der Titelverteidiger von seinem Wunsch, "unbedingt wieder" auf die Bühne in den London.zurückkehren zu wollen.

