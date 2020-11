Sie können es ja doch noch beim Showdown in der Gruppenphase - und wie!

Gary Anderson und Rob Cross haben beim Grand Slam of Darts im englischen Coventry (16. bis 24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ein drohendes frühzeitiges wie historisches Aus beeindruckend abgewendet.

Anderson feierte am dritten Turniertag im Duell mit Ryan Searle (England) einen 5:3-Sieg, wahrte damit Platz zwei in der Gruppe Gruppe B und seine Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. (Die Tabellen des Grand Slam of Darts)

Cross wiederum zwang Luke Humphries (beide England) mit 5:2 in die Knie und sicherte sich in der Gruppe D ebenso den zweiten Rang fürs Weiterkommen.

Starkes Checkout von Anderson gegen Searle

Anderson zeigte sich gegenüber dem 1:5-Debakel am Vortag gegen Simon Whitlock (Australien) wie ausgewechselt, was nicht zuletzt an einer diesmal überragenden Checkout-Performance von 80 Prozent (gegenüber 16.67 % zuletzt) lag.

Im Duell mit Searle ließ der zweimalige PDC-Weltmeister und Premier-League-Sieger sich auch von anhaltenden gesundheitlichen Problemen und Kniebeschwerden nicht beirren, machte von Beginn an Druck. (Spielplan und Ergebnisse des Grand Slam of Darts)

Zwar agierte auch sein Kontrahent "Heavy Metal" mit hohem Scoring, schaffte sogar höheren Drei-Dart-Averages (102,06 zu 99,31). In den entscheidenden Situationen erwies sich der "Flying Scotsman" aber als zu abgezockt.

Bestes Beispiel war das 119er-Finish (T19, 12, Bulls-eye), mit dem der 49-Jährige das Match gleich mit dem ersten Matchdarts beendete.

Auch Nathan Aspinall zeigte gegen seinen englischen Landsmann Ricky Evans seine ganze Klasse, löste in der Gruppe H dank eines souveränen 5:1 das Halbfinal-Ticket.

Clemens gegen van Gerwen chancenlos

Die ersten beiden Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale des seit 2009 ausgetragenen Majors.

Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche Gabriel Clemens den Sprung unter die letzten 16 geschafft, wo er gegen Glen Durrant ausgeschieden war.

In der diesjährigen ersten Runde hatte The German Giant einen überragenden Auftakt gefeiert und Joe Cullen mit 5:2 vom Oche gefegt.

Im Hammerduell mit dem Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden setzte es für Clemens danach aber eine 1:5-Lehrstunde.

SPORT1 zeigt das neuntägige Event in knapp 50 Stunden umfangreich im Free-TV. Zudem sind alle Sessions im kostenlosen Livestream auf YouTube zu sehen.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Gruppenphase (Best of 9 Legs):

Simon Whitlock - Adam Gawlas 5:4

Dave Chisnall - Justin Pipe 5:2

James Wade - Glen Durrant 5:2

Dimitri Van den Bergh - Wayne Warren 5:1

Jermanine Wattimena - Damon Heta 4:5

Gary Anderson - Ryan Searle 5:3

Nathan Aspinall - Ricky Evans 5:1

Rob Cross - Luke Humphries 5:2