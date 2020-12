Was für eine Überraschung gleich nach der Weihnachtspause!

Simon Whitlock aus Australien ist bei der Darts-WM 2021 zum Auftakt der 3. Runde an Krzysztof Ratajski aus Polen sang- und klanglos mit 0:4 gescheitert und hat damit das Favoritensterben fortgesetzt. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

"The Wizard" blieb im Alexandra Palace über die komplette Spielzeit alles schuldig, lieferte dabei eine unterirdische Checkout-Quote von gerade mal 20 Prozent ab und nutzte dabei nur 6 seiner 29 Möglichkeiten auf die Doppelfelder. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Anzeige

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Whitlock verpasste damit neben dem Einzug ins Achtelfinale auch ein mögliches Duell mit dem Sieger des am Abend steigenden Kräftemessens zwischen Gabriel Clemens und Weltmeister Peter Wright. (3. Runde: Peter Wright - Gabriel Clemens, ab 22.15 Uhr auch im SPORT1-Liveticker)

Whitlock ohne Chance gegen Ratajski

Ratajski dagegen überzeugte im Modus "Best of Seven" bis zum letzten Pfeil, wenngleich "The Polish Eagle" am Ende erst seinen vierten Matchdarts nutzte, um das Match mit der Doppel 4 zu beenden. (Spielplan und Ansetzungen: Alle Partien der 3. Runde im Überblick)

Bemerkenswert: Ratajski, der einen Drei-Darts-Average von 94.21 Punkten spielte, steht damit zum ersten Mal überhaupt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft, hat nunmehr im gesamten Turnier noch keinen einzigen Satz abgegeben. (Statistiken zu Krzysztof Ratajski gegen Simon Whitlock)

Ebenso bezeichnend: Whitlock erzielte zwar fünf 180er, verbuchte aber bloß ein Highfinish von 52 (gegenüber einer 121 bei Ratajski) - und schaffte erst beim Stand von 0:2-Sätzen und 0:2 im dritten Durchgang seinen zweiten Leg-Gewinn. (Alles zur Darts-WM 2021)

Vor Whitlock waren unter anderem bereits die hochgehandelten Rob Cross, Adrian Lewis und Michael Smith gescheitert.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag:

3. Runde (alle Best of 7 Sets) (Darts-Glossar: Die wichtigsten Fachbegriffe)

Nachmittagssession:

Krzysztof Ratajski - Simon Whitlock 4:0

Kim Huybrechts - Ryan Searle

Dimitri Van den Bergh - Jermaine Wattimena

Abendsession (ab 19 Uhr)

Joe Cullen - Jonny Clayton

Peter Wright- Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - Ricky Evans