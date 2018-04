In der Halbfinalserie der DEL-Playoffs brauchen die Eisbären Berlin nur noch einen Sieg, um ins Finale einzuziehen.

Am Sonntag geht es im sechsten Spiel der Serie gegen die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg um den Einzug ins Endspiel (ab 14.55 Uhr LIVE im TV und im TICKER).

Die Eisbären liegen derzeit mit 3:2 vorne und können es den Münchnern gleich machen und mit einem Sieg ins Finale einziehen.

Die Nürnberger verloren bisher alle Auswärtsspiele und hoffen nun auf einen erneuten Heimsieg, um sich die Chance auf das Finale noch wahren zu können. Das letzte Spiel ging knapp mit 4:5 in der Overtime an die Eisbären.

In der Serie gibt es ein Auf- und Ab. Das erste Spiel entschieden die Eisbären aus Berlin klar mit 5:1, dann siegten die Nürnberger zuhause in der Overtime und verloren wiederum auswärts. Auch im dritten Spiel ging es in die Verlängerung. Das vierte Spiel entschieden dann wieder die Nürnbeger für sich. (SERVICE: Spielplan und Playoff-Stand der DEL-Playoffs)