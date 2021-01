Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Tabellenführung in der Süd-Gruppe ausgebaut. Der letzte Meister vor der Corona-Pandemie setzte sich fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) bei den Nürnberg Ice Tigers durch und liegt weiter vor dem Mitfavoriten Red Bull München, der am Samstag trotz 1:4-Rückstands noch 6:4 bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte.

Im 100. Duell in der DEL-Hauptrunde mit den Franken war es der elfte Sieg der Adler in Folge. Jason Bast (4.) und Felix Schütz (12.) brachten die Mannheimer, die am Dienstag im Südwest-Derby gegen Schwenningen 1:3 verloren hatten, im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Chris Brown gelang mit einem Doppelpack (27. und 45.) der Ausgleich. Nico Krämmer sorgte mit einem verwandelten Penalty für die Entscheidung (52.).