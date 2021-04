Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL setzen die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer Brad Tapper fort, gleichzeitig steht der Play-off-Viertelfinalist aber vor einem personellen Umbruch. Tapper erhält auch für die kommende Saison das Vertrauen, nachdem er im Februar die Nachfolge des entlassenen Jason O'Leary angetreten hatte.

Der Kanadier hatte die Mannschaft in die Play-offs geführt, erst am letzten Spieltag der Hauptrunde schoben sich die Roosters dank der neu eingeführten Quotientenregelung noch an der Düsseldorfer EG vorbei auf Rang vier in der Nord-Gruppe. Im Anschluss war im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin Schluss. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

Iserlohn informierte außerdem über die Kaderplanung für die kommende Saison. Neben dem bereits feststehenden Abgang von Marko Friedrich (zu Nürnberg Ice Tigers) wird auch sein Sturmpartner Alex Grenier die Sauerländer zum Schweizer Erstligisten SCL Tigers verlassen. Dazu erhielten Janick Schwendener, Tim Fleischer, Brody Sutter keine neuen Verträge.

Joe Whitney geht dagegen weiterhin für Iserlohn auf Torejagd. Der US-Amerikaner unterschrieb ebenso wie Brent Raedeke und Kapitän Torsten Ankert für zwei weitere Jahre. Bei acht weiteren Spielern laufen die Vertragsgespräche noch.