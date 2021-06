Es geht Schlag auf Schlag: Nur noch ein Sieg fehlt der deutschen Nationalmannschaft zur ersten WM-Medaille seit 68 Jahren.

Nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug gegen die Schweiz zum Auftakt der K.o.-Phase bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga steht für die DEB-Auswahl der nächste spannende Krimi auf dem Programm, wenn es in der Runde der letzten vier Teams gegen Titelverteidiger Finnland geht. (WM-Halbfinale: Deutschland - Finnland, Samstag ab 16.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Zur Erinnerung: In den Gruppenspielen hatte die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm gegen die Skandinavier mit 1:2 verloren. (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse)

Nun soll es die erfolgreiche Revanche geben.

Seider sprüht vor Optimismus: Können jeden schlagen

"Wir können in diesem Turnier jeden Gegner schlagen", sagte Verteidiger Moritz Seider. "Zu der Geschichte, die die Jungs hier schreiben", meinte auch Bundestrainer Toni Söderholm, "kommen noch Kapitel dazu."

In memoriam 2018: Drei Jahre nach der Silber-Sensation bei Olympia im südkoreanischen Pyeongchang will das DEB-Team auch bei der WM in Riga Ähnliches vollführen. (Alles Wichtige zur WM 2021)

Dabei heißt die Devise auch, Kräfte zu bündeln. Am Tag nach dem 3:2 im Penalty-Krimi gegen die Schweiz verzichtete Söderholm auf Training auf dem Eis. "Bei so einem langen Turnier braucht man auch mal Tage, an denen man nicht aufs Eis geht und den Körper regeneriert", sagte Verteidiger Leon Gawanke, der mit seinem Ausgleichstor 44 Sekunden vor Schluss die Verlängerung erzwungen hatte, "wir haben schwere Spiele hinter uns. Wir haben nur ein bisschen gestretcht und waren auf dem Fahrrad."

Zach traut Deutschland den WM-Titel zu

Das neuerliche Kräftemessen mit Finnland geht das Team trotz der 1:2-Niederlage in der Gruppenphase optimistisch an. "Übers Turnier entwickelt man sich als Mannschaft", meinte Gawanke, "im Halbfinale hat jeder noch ein bisschen mehr Energie als in einem Vorrundenspiel."

Das erhofft sich auch Hans Zach: "Das Teamwork und die Fitness sind sehr stark. Deutschland hat Zweikampfstärke. Also vereint das Team alle wichtigen Sachen, die es zum erfolgreichen Eishockey braucht", sagte der frühere Bundestrainer bei SPORT1. (Zach: Darum ist der WM-Titel drin)

Und fügte an: "Du brauchst keine Superstars. Pep Guardiola hat auch schonmal gesagt, ihm ist ein wichtiger Spieler wichtiger als ein Weltklassespieler. Die Leute, die sich hinten reinwerfen und die Schüsse blocken, sind genau so wichtig wie die Techniker."

Keine Angst also vor Finnland: "Wenn man Weltmeister werden will", sagte Kapitän Moritz Müller, "muss man jeden schlagen." Im Finale wäre das dann der Sieger der anderen Halbfinal-Partie zwischen den USA und Kanada ((WM-Halbfinale: USA - Kanada, Samstag ab 13.10 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

