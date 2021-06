Nach einem epischen Krimi im Penaltyschießen hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Lettland den Einzug ins Halbfinale geschafft.

Am Samstag kämpft die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm um den Einzug ins Finale am Sonntag. Der Gegner des DEB-Teams steht allerdings noch nicht fest.

Alle 64 Spiele! Die Eishockey-WM vom 21. Mai bis 6. Juni LIVE bei SPORT1

Anzeige

Deutschlands Gruppengegner USA steht als zweiter Halbfinalist bereits fest. Das US-Team bezwang die Slowakei im Viertelfinale mit 6:1. In den beiden übrigen Viertelfinals lauten Finnland gegen Tschechien, sowie Russland gegen Kanada (JETZT LIVE im TV auf SPORT1).

Da es keinen Turnierbaum gibt, trifft im Halbfinale das bestplatzierte Team aus der Gruppenphase auf das viertplatzierte - sowie das zweitbeste auf das drittbeste. Folgende Kriterien kommen dabei zur Anwendung:

1. Platzierung in der Gruppe

2. Punkte in der Gruppenphase

3. Tordifferenz in der Gruppenphase

4. Erzielte Tore in der Gruppenphase

5. Platzierung in der Weltrangliste vor dem Turnier.

Alles zur Eishockey-WM 2021 bei SPORT1: