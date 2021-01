Schlussendlich hat auch Team mudgolems eine Organisation gefunden. Die Newcomer des letzten Jahres um den deutschen Starspieler Adrian "Fata" Trinks wurden vom Londoner Club Tundra Esports unter Vertrag genommen.

Die Saison 2021 ist im vollen Gange und die erste Woche des Dota Pro Circuit (DPC) bereits gespielt. Nun fand auch das letzte organisationslose Team der ersten europäischen Liga eine neue Heimat.

Das Überraschungsteam des letzten Jahres wird vom deutschen Routinier Fata angeführt, der schon für die großen Teams von Secret, Liquid oder Cloud9 spielte. Er soll laut Tundra Esports durch seine Erfahrung die Marschrichtung vorgeben. Fata war bei sieben "The International"-Events in Folge, was neben ihm nur Spieler wie Clement "Puppey" Ivanov (Team Secret) oder Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (Nigma) geschafft haben.

In seiner Riege findet sich auch Leon "Nine" Kirilin wieder, der deutsch-russische-Wurzeln hat und 2017 bei PENTA Sports seine Karriere startete. Der Midlaner galt jeher als Riesentalent, schaffte aber bisher nicht den Sprung zu einem Tier-1-Team. Nine war der erste deutsche Spieler, der 9000 MMR erreichte.

"Dota war immer schon eine Herzensangelegenheit für uns. Wir haben die Szene stets beobachtet und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, ins Geschehen einzusteigen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. "Unsere Ziele und Ansprüche sind extrem hoch, doch wir glauben, dass dieses Team das Potenzial hat, zu den Besten Europas zu gehören."

Das Dota2-Roster von Tundra Esports

Adrian " Fata " Trinks (Captain)

" Trinks (Captain) Oliver " skiter " Lepko

" Lepko Leon " Nine " Kirilin

" Kirilin Neta " 33 " Shapira

" Shapira Malthe " Biver " Winther

" Winther Curtis "Curtis" Coffin (Manager)

Der Start in die DPC 2021 lief für Tundra Esports beschwerlich an, weil sie gegen die europäischen Schwergewichte Secret und OG zwei knappe Niederlagen einstecken mussten.

