Die 2. DPC-Saison beginnt heute und eröffnet damit die Jagd auf heißbegehrte DPC-Punkte und die Teilnahme am nächsten Major Anfang Juni. Zum Stichtag gab es bei den europäischen Top-Teams OG und Nigma zwei hochkarätige Neuzugänge.

OG.ana feiert drittes Comeback

Weniger überraschend kommt OGs Neuzugang daher. Anatham "ana" Pham ist wieder Teil des Rosters und gibt damit sein insgesamt drittes Comeback beim aktuellen Dota-2-Weltmeister.

In großer Regelmäßigkeit gönnt sich der Australier Auszeiten vom stressigen Profi-Alltag. Bereits zweimal kehrte ana, nur wenige Monate vor dem The International, zu OG zurück, um wieder eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Schafft der Heilsbringer es auch dieses Mal, das schwächelnde OG in die Erfolgsspur zurückzuführen?

Bei Team Nigma berichteten wir davon, wie Midlaner Aliwi "w33" Omar ausrangiert wurde. Nun ist der Russe Igor "iLTW" Filatov als dessen Ersatz angekündigt worden. Der 21-jährige hat schon für Virtus.pro und auf Leihbasis für OG gespielt. Zusammen mit Nigmas Superstar Amer "Miracle-" Al-Barkawi wird er sich die Carry- und Midlane-Position teilen.

DPC - Season 2

Zum Start der 2. DPC-Saison sind in den ersten Ligen der jeweiligen Regionen die beiden letztplatzierten Teams abgestiegen und die beiden Top-Teams aus Liga zwei aufgestiegen. Aller Befürchtungen zum trotz, verliert Europa keinen seiner vier Major-Startplätze.

Ebenso behalten alle weiteren Regionen dieselbe Anzahl Startplätze wie in der ersten DPC-Saison, sprich: Europa 4, China 4, CIS 3, SEA 3, Nordamerika 2, Südamerika 2.

Alle Upper Division (1. Liga) Teams der DPC Season 2:

Europa

Team Secret (Season 1 Champion)

Alliance

Team Nigma

Team Liquid

OG

Tundra Esports

Hellbear Smashers (Aufsteiger aus Liga 2)

Brame (Aufsteiger aus Liga 2)

CIS

Virtus.pro (Season 1 Champion)

Natus Vincere

AS Monaco Gambit

Team Spirit

EXTREMUM

Team Unique

PuckChamp (Aufsteiger aus Liga 2)

Winstrike Team (Aufsteiger aus Liga 2)

China

Invictus Gaming (Season 1 Champion & Major-Gewinner)

Team Aster

Vici Gaming

PSG.LGD

Elephant

EHOME

Sparking Arrow Gaming (Aufsteiger aus Liga 2)

Royal Never Give Up (Aufsteiger aus Liga 2)

SEA

Fnatic (Season 1 Champion)

Neon Esports

T1

TNC Predator

BOOM Esports

Execration

Lilgun (Aufsteiger aus Liga 2)

Omega Esports (Aufsteiger aus Liga 2)

Nordamerika

Evil Geniuses (Season 1 Champion)

Quincy Crew

Undying

4 Zoomers

Sadboys

Black N Yellow

simply TOOBASED (Aufsteiger aus Liga 2)

The Cut (Aufsteiger aus Liga 2)

Südamerika

beastcoast (Season 1 Champion)

Thunder Predator

SG e-sports

NoPing e-Sports

Team Unknown

Infamous

Infinity Esports (Aufsteiger aus Liga 2)

Hokori (Aufsteiger aus Liga 2)

