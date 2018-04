Manuel Neuer ist seit Jahren ein überragender Rückhalt des FC Bayern München und der Nationalelf.

Auch in FIFA 18 ist Neuer von Haus aus ein fantastischer Torhüter und gehört zu den besten Schlussmännern im Spiel. Trotzdem erhält im FIFA FUT-Modus konstant David De Gea von Manchester United den Vorzug. Auch andere Keeper werden lieber als Neuer gespielt.

De Gea hat ein feines Füßchen

Nachdem am vergangenen Wochenende in Manchester der FUT Champions Cup ausgespielt wurde, kam im Onlineforum Reddit die Frage auf, warum de Gea bei allen Spielern so hoch im Kurs steht. Der Grund ist schnell gefunden und hat mit des Fußballers wichtigstem Instrument zu tun: dem Fuß. Den virtuellen Abbildern werden spezielle Eigenschaften zugewiesen.

Obwohl die meisten Torhüter auch auf ihre Arme und vor allem die Hände angewiesen sind, nutzen innerhalb von FIFA nur wenige Torhüter die aktive Bein- beziehungsweise Fußabwehr. In FIFA 18 fallen auf einem hohen Level die meisten Tore innerhalb des Fünf- und Sechzehn-Meter-Raums.

Flacher Abschluss fast unschlagbar

Da die meisten Abschlüsse flach reinkommen, sind eben jene Torhüter im Vorteil, die aktiv und schnell mit den Beinen reagieren, anstatt sich auf den Boden zu werfen. Ein flacher Abschluss kann auf der PlayStation mit einem doppelten Betätigen der Kreis-Taste, auf der Xbox mit einem doppelten B-Druck erzeugt werden. Die Fußabwehr macht der Torhüter im entsprechenden Fall automatisch.

Eben aus diesem Grund geben die meisten Profispieler in FIFA 18 De Gea den Vorzug vor Manuel Neuer. Die virtuelle Version des Bayern-Keepers hat stattdessen die Spezial-Eigenschaft "langer Abwurf".

Aus der Bundesliga ist besonders Ralf Fährmann beliebt, da dieser ebenfalls eine Fußabwehr einsetzen kann. So wurde er von nahezu allen eSportlern bei der Virtuellen Bundesliga aufgestellt. Dort waren in den FIFA-Teams nur Bundesliga-Spieler erlaubt.