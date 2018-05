Insgesamt 39 Plätze vergab EA Sports über die Last Chance Weekend League online. Die Spieler mussten 40 Spiele absolvieren und durften im besten Fall keines verlieren, um auf einem Top-16-Platz (PlayStation 4) oder einem Top-23-Platz (Xbox One) zu landen. Die Qualifikation für die Global Series Playoffs findet diesbezüglich in Amsterdam (LIVE bei SPORT1) statt.

Dabei stellten sich gerade viele Deutsche sehr geschickt an. Mit Marvin "M4RV" Hintz von Bayer Leverkusen rangiert ein bekanntes Gesicht auf dem zweiten Rang der PS4-Weltrangliste. Hinter ihm landete "Lukas_1004", ein 16-jähriger Newcomer. Und auf Rang drei spielte sich Flo "Cody" Müller vom FC Basel. Auch Fußballzweitligist VfL Bochum spielt international gut auf und stellt mit Daniel Fink den aktuell fünftbesten Spieler der Weltrangliste in FIFA 18.

Ebenfalls in die Top Ten spielte sich Erhan "Dr. Erhano" Kayman vom VfB Stuttgart. Wie bei den anderen Deutschen lautete seine Statistik 40:0.

FIFA-WM ohne Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg stellt mit Benedikt "Salz0r" Saltzer und Timo "TimoX" Siep zwei echte Hochkaräter auf Sonys PlayStation, welche aber die Qualifikation für Amsterdam verpassten. Saltzer gab nur ein Spiel online ab, was aber schon Platz 24 bedeutete.

Siep rangiert mit 38:2-Siegen im hinteren Bereich der Top 100. Damit endete für ihn ein gebrauchtes Wochenende. Beim Blick eSports Cup in Basel, wo es ebenfalls einen Playoffspot für den Sieger zu gewinnen gab, scheiterte der amtierende PS4-Vizeweltmeister trotz Favoritenrolle in der K.o-Runde.

In der Xbox-Weekend League war Niklas Raseck an diesem Wochenende der beste Deutsche auf Platz 4. Er ist aber bereits über den ersten FUT Cup für die Global Series Playoffs qualifiziert. Entsprechend dürfen sich Spieler auf den Plätzen außerhalb der Top 23 Hoffnungen auf eine Nachrücker-Quali machen.

FIFA-18-Weltmeisterschaft LIVE bei SPORT1

Die Global Series Playoffs vom 28. Mai bis 3. Juni in Amsterdam sind der letzte Quali-Schritt zum FIFA eWorld Cup. Dort werden sich aus 128 Akteuren (64 je Konsole) am Ende 32 Spieler für die Finals in London durchsetzen. Die komplette FIFA-18-WM wird SPORT1 LIVE übertragen.

So wird man FIFA-18-Weltmeister

Slots für das Amsterdam-Event wurden bereits zuvor über offizielle FIFA-18-Ligen wie die Virtuelle Bundesliga, lizenzierte Turniere (ESL Meisterschaft) oder durch die EA Sports Majorturnier wie den FUT Champions Cup oder FIFA eClub World Cup (Klub-WM, ebenfalls LIVE bei SPORT1) verteilt.

Im Vorfeld der Last Chance Weekend League gab es einige Kritik an der Anzahl der Quali-Plätze. So wurden über ein Wochenende online mehr Tickets für die Global Series Playoffs vergeben als bei zwei Offline-Turnieren in Barcelona und Manchester zusammen. Hierfür mussten sich die Spieler zuvor über vier Wochenenden qualifizieren.

Mit unter anderem Kai "deto" Wollin (Manchester City), Tim "TheStrxnger" Katnawatos (FC Basel), Cihan Yasarlar (RB Leipzig), Michael "MegaBit" Bittner (VfL Bochum), Tim "TimLatka" Schwartmann (FC Schalke 04) und Mirza Jahic (1. FC Köln), die sich alle vor dem Wochenende qualifizierten, ist die deutsche FIFA-Szene in großer Zahl bei den Playoffs vertreten.