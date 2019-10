Erneut kämpfen 22 Bundesligisten aus der ersten und zweiten Bundesliga um den Titel: Deutscher Club Meister 2020 in FIFA 20.

Je elf Mannschaften aus der ersten und der zweiten Bundesliga wollen die Nachfolge des Bremer Teams - um Michael "MegaBit" Bittner und Mohammed "MoAuba" Harkous - antreten. Die Mannschaften SV Sandhausen und FC Ingolstadt werden diese Saison nicht mehr dabei sein. Dafür werden die 2. Ligisten St. Pauli und SV Wehen Wiesbaden am Turnier teilnehmen.

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund werden auch in diesem Jahr nicht antreten.

Turnierformat

Wie in der Saison 2018/19 werden auch in diesem Jahr die Begegnungen im "Davis-Cup-Format" gespielt: 1 vs. 1 auf der Playstation, 1 vs. 1 auf der Xbox und 2 vs. 2 auf der vom Heimteam gewählten Konsole. Eine Niederlage gibt null Punkte und ein Unentschieden einen. Für jeden Sieg können drei Punkte erspielt werden. Die Höchstpunktzahl, die pro Begegnung erreicht werden kann, beträgt somit neun Punkte.

Insgesamt umfasst die Virtual Bundesliga Club Championship 21 Spieltage. Von den besten sechs Mannschaften qualifizieren sich je zwei Spieler direkt für das VBL Grand Final. Dort wird der übergeordnete Titel "Deutscher Meister eFootball" unter den Einzelspielern ausgespielt. Je zwei Spieler der Plätze 7 bis 16 dürfen an den VBL Playoffs teilnehmen und bekommen damit die Gelegenheit auch noch ins VBL Grand Final einzuziehen.

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, haben alle Spieler und Teams eine aggregierte Spielstärke von 85.

Auch die reguläre VBL wird weitergeführt (VBL Open). FIFA-20-Spieler können sich online für das Qualifikationsturnier innerhalb von FIFA 20 registrieren und sich für die VBL Playoffs qualifizieren. Letztes Jahr haben sich 130.000 Teilnehmer angemeldet.

Bei den VBL Playoffs treffen die Spieler der VBL Club Championship und der VBL Open aufeinander und kämpfen einzeln um die letzten Plätze beim VBL Grand Final. Dort entscheidet sich, werde den Titel "Deutscher Meister im eFootball" mit nach Hause nimmt.

Teilnehmer der Virtual Bundesliga Club Championship

1. Bundesliga:

FC Augsburg

Hertha BSC Berlin

SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

FC Köln

RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

1. FSV Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VfL Wolfsburg

2. Bundesliga