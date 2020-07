Zur Neugründung von XSET kündigte die Organisation Teams in Call of Duty, Fortnite und Valorant an und nahm zudem unter anderem auch NFL-Profi Kyle Van Noy unter Vertrag. Das Unternehmen wolle es sich nicht nur auf den reinen eSports konzentrieren.

Nun folgt der Schritt in einen weiteren großen eSports-Titel. Rocket League hat sich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und einigen anderen Gründen verändert und plant zum Ende des Sommers einen großen Schritt ins Free-2-Play.

Während mehrere gestandene Teams sich aus dem Game verabschiedet haben und mangelnde Strukturen sowie ausbleibende Verbesserungen monierten, hat Publisher Psyonix wenig später zum großen Reboot ausgerufen. Die RLCS Season X wird anders, größer und mit mehr Preisgeld ausgestattet.

Da möchte XSET offenbar nicht außen vor bleiben und hat sich die Dienste des Rocket League Teams Stromboli gesichert. Das Roster tat sich mit dem Sprung zu den großen Turnieren schwer, ließ aber in der Rocket League Rival Series immer wieder Potenzial aufblitzen.

"Wir planen schon seit über einem Jahr, in Rocket League einzusteigen und dachten, dass jetzt mit den ganzen Veränderungen und dem Schritt zu Free-2-Play der richtige Zeitpunkt gekommen ist.", sagte Marco Mereu, COO von XSET im Gespräch mit dem Esports Insider. "Wir denken, dass es ein langfristig relevanter eSports-Titel sein wird."

Die RLCS Season X startet am 1. August.