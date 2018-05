Anzeige

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg steigt auf, Holstein Kiel spielt Relegation Club steigt auf - Kiel in Relegation / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der 1. FC Nürnberg spielt in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga © Getty Images

Große Freude in Franken. Der 1. FC Nürnberg steigt nach einem Sieg gegen Sandhausen in die erste Liga auf. Holstein Kiel muss dagegen in die Relegation.