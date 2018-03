Freunde des runden Leders kommen am Dienstag voll auf ihre Kosten. SPORT1 überträgt mehr als acht Stunden Fußball LIVE im TV und im LIVESTREAM. Mit dabei sind die Viertelfinal-Begegnungen in der UEFA Youth League, der DFB Pokal der Frauen, die UEFA Champions League sowie die Highlights aus Europas Top-Ligen.

Spitzenfußball satt - und das alles an nur einem Tag!

Tottenham empfängt den FC Porto

Los geht es mit dem Viertelfinale der UEFA Youth League. SPORT1 zeigt die Partie zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Porto ab 15.55 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVESTREAM.

Beide Teams setzten sich in ihrer Gruppe souverän durch und stehen nach Siegen im Achtelfinale in der Runde der letzten Acht. Vor allem die Portugiesen setzten dabei, mit dem Sieg gegen Titelverteidiger Salzburg, ein deutliches Ausrufezeichen.

Spanisches Topduell in der Youth League

Im Anschluss daran treten der FC Barcelona und Atletico Madrid zum spanischen Topduell in der Youth League an (ab 17.55 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVESTREAM). Der Nachwuchs der Colchoneros könnte mit einem Sieg erstmals ins Halbfinale einziehen. Gastgeber Barcelona dagegen gewann die erste Auflage des prestigeträchtigen Turniers im Jahr 2014 und war im Vorjahr erst am späteren Sieger aus Salzburg gescheitert.

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf Carles Perez liegen. Der Rechtsaußen im Barca-Trikot überzeugte in dieser Saison bereits mit fünf Toren und einer Vorlage in sechs Einsätzen.

Viertelfinale-Kracher im DFB Pokal der Frauen

Parallel dazu treffen im DFB Pokal der Frauen der 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam aufeinander (ab 18.25 Uhr LIVE im TV). Beide Vereine wollen eine jahrelange Durststrecke beenden und in diesem Jahr endlich wieder die Trophäe in den Händen halten.

Die Frankfurterinnen warten seit 2014 auf den zehnten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Der letzte Triumph der Potsdamerinnen liegt bereits 12 Jahre zurück. Mit einem Sieg kämen beide Mannschaften ihrem Traum vom Finale in Köln ein Stückchen näher.

Champions League im SPORT1-Fantalk

Am Abend begleitet dann der SPORT1-Fantalk die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League (ab 20.30 Uhr LIVE im TV). Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Peter Neururer freuen sich auf launige Diskussionen mit interessanten Gästen.

Dabei binden sie auch die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und und kommunizieren zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter. Die zeitgleich laufenden Champions-League-Spiele Manchester United gegen den FC Sevilla und AS Rom gegen Schachtar Donezk werden sicherlich für reichlich Diskussionsstoff sorgen.

Internationaler Spitzenfußball

Wer danach noch immer nicht genug hat, für den gibt es im Anschluss die Highlights des vergangenen Wochenendes aus Europas Top-Ligen. Ab 23.15 Uhr zeigt SPORT1 im TV das internationale Fußball Magazin Scooore!.