Bastian Schweinsteiger wird noch einmal dorthin zurückkehren, wo er einen Großteil seiner Karriere verbracht hat.

Am Sonntag trainiert der langjährige Star des FC Bayern an der Säbener Straße in München. Die Trainingseinheit um 17 Uhr wird für Fans öffentlich zugänglich sein.

Grund ist sein offizielles Abschiedsspiel am Dienstag, den 28. August, auf das er sich mit seinem Team Chicago Fire vorbereitet.

Schweinsteiger spielt in beiden Teams

Beim Abschiedsspiel in der Allianz Arena (20.30 Uhr im LIVETICKER) soll Schweinsteiger je eine Halbzeit für Chicago und für die Bayern spielen.

Von 1998 bis 2015 spielte der heute 34-Jährige für den FC Bayern. Danach war er zwei Jahre für Manchester United aktiv, ehe er 2017 in die MLS wechselte.