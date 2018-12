Martin Solveig hat für einen Eklat beim Ballon d'Or gesorgt.

Nach der Dankesrede von Ada Hegerberg, die in Paris zur besten Fußballerin der Welt 2018 gekürt wurde, brachte der Moderator des Abends die Norwegerin von Champions-League-Sieger Olympique Lyon mit eine unpassenden Frage in Verlegenheit. Anstatt sie nach ihren sportlichen Leistungen zu fragen, wollte der DJ und Musiker wissen, ob Hegerberg "twerken" wolle, also tief in der Hocke mit dem Hinterteil wackeln.

Die 23-Jährige war sichtlich entsetzt und brachte mit versteinertem Blick nur ein "Nein" entgegen. Danach wandte sie sich von Solveig ab.

Solveig erntet Kritik im Netz

Im Netz erntete der Musiker scharfe Kritik für die Aktion und entfachte eine Sexismus-Debatte.

Wenig später entschuldigte sich Solveig bei der Preisträgerin. "Ich habe Ada Hegerberg den Spruch erklärt und sie sagte mir, sie verstehe, dass es ein Witz war", schreib er auf Twitter.

Hegerberg ist die erste Frau, die mit dem Preis des französischen Fachmagazins "France Football" ausgezeichnet wurde.