Der nächste Schritt zurück in die Normalität.

Nachdem Nationaltorhüter Manuel Neuer zuletzt nach seinem Haarriss am linken Mittelfuß im September wieder in Fußballschuhen trainierte, stand der 32-Jährige am Donnerstag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz im Kasten und hielt ein paar Bälle.

Der FC Bayern veröffentlichte via Twitter Fotos, die Neuer in Aktion zeigen.

Die Mannschaft war am Vormittag allerdings noch nicht involviert, lediglich Reha-Trainer Thomas Wilhelmi und Torwart-Trainer Toni Tapalovic standen mit Neuer auf dem Feld.

Der nächste Schritt wird dann die Teilnahme am Mannschaftstraining sein, die offenbar kurz bevorsteht.

Neuer hatte zuletzt eine Rückkehr ins Tor noch in dieser Saison in Aussicht gestellt.

Damit kann sich auch Bundestrainer Joachim Löw berechtige Hoffnungen machen, dass seine Nummer eins rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Russland im Juni fit wird. Er geht nach eigener Aussage davon aus, dass Neuer mit Blick auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) "absolut im Fahrplan" ist und "ich ihn mitnehmen kann".