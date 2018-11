Der FC Bayern hat am Donnerstag am Münchner Odeonsplatz den neuen Mannschaftsbus in Empfang genommen.

Am Rande des Termins sprach Karl-Heinz Rummenigge ausführlich über aktuelle Themen beim Rekordmeister. Rummenigge äußerte sich zu den Gerüchten um Oliver Kahn, den Vorfällen von Franck Ribery und der Situation von James Rodriguez.

SPORT1 fasst die wichtigsten Aussagen des Vorstandsvorsitzenden zusammen.

Rummenigge...

über die Gerüchte um Oliver Kahn:

"Ich habe großes Verständnis dafür, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit großes Interesse hervorruft. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich zu Gerüchten und Spekulationen zu diesem Thema nicht Stellung beziehen kann. Ich habe Oliver persönlich im Übrigen glaube ich seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen. Ich kenne seine Vorstellung, die er von der Zukunft hat, überhaupt nicht."

"Oliver war ein extrem wichtiger Spieler in der Geschichte des FC Bayern München. Wir alle erinnern uns an sein wohl wichtigstes Spiel 2001, Bayern gegen Valencia, als wir insbesondere dank ihm die Champions League gewonnen haben durch seine gehaltenen Elfmeter. Ich kenne nur überhaupt keine Intentionen von Oliver, muss ich ganz klar und deutlich sagen. Ich bin ein Freund der Kompetenzen. Diese Personalangelegenheiten werden bei uns vom Aufsichtsrat diskutiert und am Ende des Tages entschieden. Deshalb ist es dort auch richtig angesiedelt. Denn unser Aufsichtsrat ist glaube ich mit das Beste, was es im Fußball oder möglicherweise in der gesamten Welt gibt. Ich bin sehr optimistisch, dass er, wenn diese Personalie auf den Tisch kommt, auch die richtige Entscheidung fällt."

über Kahns Kompetenzen:

"Oli hat eine großartige Karriere als Fußballer hinter sich. Er hat anschließend ein Studium gemacht. Am Ende des Tages ist es wichtig, was er von seiner Zukunft will. Dann wird es der Aufsichtsrat am Ende des Tages entscheiden, wie diese ganzen Zukunftsgeschichten ausgehen. Dass sich der Aufsichtsrat in dieser Richtung Gedanken machen muss und wird, ist das Normalste der Welt. Das ist eine wichtige Aufgabe des Aufsichtsrates, die Zukunft zu diskutieren und dementsprechend zu entscheiden."

darüber, ob Kahn beim Aufsichtsrat oder bei Uli Hoeneß schon mal vorstellig geworden ist:

"Das ist mir nicht bekannt. Ich habe ihn mehrere Monate nicht gesehen, obwohl wir im selben Ort leben."

über seine eigene Zukunft:

"Ich habe einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019. Ich kann grundsätzlich aber sagen, dass Uli und andere Mitglieder des Aufsichtsrates mich gebeten haben, darüber nachzudenken, den Vertrag zu verlängern. Das werde ich in nächster Zeit tun. Dann werde ich mit Uli das Gespräch führen."

über FIFA-Boss Gianni Infantino:

"Er ist sicherlich als FIFA-Chef der wichtigste Funktionär im Fußball. Aber wir leben in einer sehr demokratischen Fußball-Welt. Es gibt keine One-Man-Shows mehr in der heutigen Zeit. Die Themen werden in Arbeitsgruppen diskutiert und am Ende des Tages auch entschieden. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass man am Ende des Tages dem Fußball keinen Schaden zufügen wird."

über den Ärger um Franck Ribery:

"Ich kann bestätigen, dass wir das auch nicht so toll empfunden haben, was Franck nach dem Spiel in Dortmund gemacht hat. Das war auch ein bisschen der Emotionalität geschuldet, weil wir etwas unglücklich 2:3 verloren haben. Da war er emotional aufgeladen.

Uli, Hassan, der französische Journalist (Patrick Guillou, Anm. d. Red.) und Franck hatten ein Gespräch. Sie haben sich ausgesprochen. Franck hat sich entschuldigt. Damit ist die Angelegenheit für den französischen Journalisten erledigt. Das ist das Wichtigste in der ganzen Causa.

über eine mögliche Bestrafung für Ribery:

"Gehen Sie davon aus, wir haben das schon richtig gemacht, ich möchte das nur nicht in der ganzen Öffentlichkeit ausblasen."

über die Zukunft von James Rodriguez:

"Wir haben eine Vereinbarung, bei der es eine Option gibt, die wir bis zum 15. Juni 2019 aktivieren können. Wir sind jetzt im November – und ich glaube es macht jetzt keinen Sinn, im November schon über dieses Thema zu sprechen."