Uli Hoeneß ist bekannt für seinen Ausspruch "Das war’s noch nicht" – bezüglich der Beziehung zwischen ihm und Paul Breiter muss man nun aber sagen: "Das war's wohl endgültig."

Denn der Präsident des FC Bayern hat am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch im oberfränkischen Kersbach gegenüber Medienvertretern zum Rundumschlag gegen seinen einstigen Freund ausgeholt – ohne überhaupt zuvor zu diesem gefragt worden zu sein.

"Paul Breitner wird ja gerade zum Märtyrer gemacht. Er ist nicht Opfer, sondern Täter. Er hat in den letzten acht Jahren beim FC Bayern fast zwei Millionen Euro an Honorar für 15 bis 20 Vorträge bei Sponsoren erhalten. Anfang 2017 hat er diesen Vertrag nach einer Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge wegen Presseauftritten hingeschmissen", polterte Hoeneß los.

Hoeneß: Deshalb wurde Breitner von Bayern-Tribüne verbannt

Der 66-Jährige erklärte daraufhin zudem, wie es zur Entscheidung gekommen ist, seinen Ex-Mitspielers Breitner von der Ehrentribüne der Allianz Arena zu verbannen.

"Dieser unsägliche Auftritt bei Bayern 3 hat dazu geführt, dass Jan Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge beschlossen haben, ihm nahe zu legen, nicht mehr in den Ehrengast-Bereich des FC Bayern zu kommen. Denn er hat in einer unsäglichen Art und Weise den FC Bayern beschädigt. Wenn er mit uns ein Problem hat, soll er es uns selbst sagen – nicht der Presse", sagte Hoeneß.

Den auf der Jahreshauptversammlung von einem Fan geäußerten Vorwurf, dass er dabei Dreesen "zum Telefonlakaien degradiert" hat, weil er selbst sich nicht getraut habe, Breitner anzurufen, wollte Hoeneß ebenfalls nicht so stehen lassen.

"Dass nicht ich ihn angerufen habe, war keine Boshaftigkeit. Ich habe mit Paul Breitner seit fünf Jahren keinen Kontakt. Ich habe in Athen mit Jan Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge besprochen, ob ich ihn anrufen soll. Jan Dreesen hat gesagt, ich übernehme das, da ich wegen den Vertragsangelegenheiten ständig mit Paul im Gespräch gewesen bin", sagte Hoeneß.

Hoeneß unversöhnlich: "Verhältnis nicht mehr zu kitten"

Nachdem er auf die Frage eines Fans bezüglich einer Versöhnung zwischen ihm und Breitner noch vorsichtig mit "das ist ganz schwierig. Ich kann keine Zusage machen" geantwortet hatte, wurde er gegenüber den Medienvertretern deutlicher.

"Dieses Verhältnis ist nicht mehr zu kitten. Er hat den Rubikon klar überschritten mit seinen Attacken. Es war nicht das erste Mal, dass er seinen Vertrag hingeschmissen hat. Bei der Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge war ich gar nicht beteiligt. Daher kann ich nur sagen: Verwechselt Opfer mit Täter nicht", stellte Hoeneß klar.

Rummenigge gab Hoeneß bei seinem Fanklubbesuch im südtiroler Feldthurns Rückendeckung. "Über die Pressekonferenz kann man diskutieren. Aber dass sich ein ehemaliger Spieler ins Fernsehen setzt und den Uli Hoeneß verbal schlachtet, finde ich nicht gut. Ich befürchte, das Band zwischen beiden ist endgültig zerschnitten."

Hoeneß "schockiert" von Kritik auf der JHV

Hoeneß ging neben der Causa Breitner auch noch auf die Kritik ein, die das Münchner Vereinsmitglied Johannes Bachmayr am Freitag auf der Jahreshauptversammlung geäußert hatte. "Es wurde von einem ganz kleinen Teil – vor allem von Herrn Bachmayr - der Versuch unternommen worden, meinen tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident durch polemische Behauptungen und fast alles falsche Unterstellungen zu beschädigen. Da muss ich ehrlich sagen: Ich war schockiert", bekannte Hoeneß.

"Nicht mehr mein FC Bayern": Hoeneß stellt seine Zukunft infrage

"Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich nicht reagiert habe. Denn darauf hat ein kleiner Teil dieser Gruppe gewartet. Denn dann wäre genau das Chaos entstanden, dass ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe. Ich habe so etwas in meinen 40 Jahren beim FC Bayern nie erlebt und ich hoffe, dass sich das wieder ändert – sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern.“

Er werde "in den nächsten Wochen, Monaten beobachten, wie sich das entwickelt und mir viele Gedanken machen", kündigte Hoeneß an. "Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber und man kann nicht zur Tagesordnung übergehen. Solange sich Herr Bachmayr für diesen Auftritt nicht entschuldigt, werde ich nicht mit ihm sprechen."