Friedhelm Funkel soll auch in der nächsten Spielzeit Trainer von Fortuna Düsseldorf bleiben. "Das kriegen wir hin, er bekommt einen neuen Vertrag", sagte Robert Schäfer, der Vorstandsvorsitzende der Rheinländer, im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

Um den beliebten Coach war ein Wirrwarr entstanden, nachdem die Vereinsführung eine zeitnahe Vertragsverlängerung nicht ins Auge gefasst hatte und zunächst den Start der Rückrunde hatte abwarten wollen.

Funkel hatte mit Tränen in den Augen erklärt, dass seine Trainerlaufbahn dann im Sommer zu Ende gehen werde.

Schäfer: "Da ist ein Schaden entstanden"

Nicht zuletzt angesichts entrüsteter Reaktionen aus dem Umfeld nahmen die Düsseldorfer Führung und Funkel die Gespräche über eine gemeinsame Zukunft wieder auf.

"Schockiert und traurig": So erlebten Fortunas Spieler die Funkel-Posse

"Da ist ein Schaden entstanden, keine Frage. Wir müssen den jetzt wieder reparieren", sagte Schäfer. "Der erste Schritt ist, dass wir die Gespräche mit Friedhelm Funkel jetzt zügig zu einem Ende führen werden. Da haben wir einen klaren Fahrplan verabredet und das werden wir bis zum Augsburg-Spiel hinbekommen."

Wie es überhaupt zu dem Chaos kommen konnte? Schäfer beschreibt, wie sich die Ausgangslage aus Sicht der beiden Parteien dargestellt hatte:

"Wir wollten in die Rückrunde reinstarten und dann sprechen. Mit dem Gefühl dafür, wie die ersten Spiele laufen. Friedhelm Funkel hatte eine andere Vorstellung und hat es als Misstrauen gewertet. Beide Seiten waren dann zu dickköpfig. Wir hätten eine Ausnahme machen müssen. Wir respektieren die Meinung unsere Fans, und das hat natürlich eine Rolle gespielt. Wir wollten abwarten, in welche Richtung sich der Verein bewegt."

Spektakuläre Wende bei Funkel

Funkel gibt sich zurückhaltend

Ende gut, alles gut? Für Schäfer ist jetzt wichtig, dass die Mannschaft wisse, "dass wir in sie und in Friedhelm Funkel weiter vertrauen und dass das nie zur Disposition stand. Und dann müssen wir uns das Vertrauen, das bei den Fans verloren gegangen ist, Stück für Stück wieder erarbeiten."

Torhüter Michael Rensing gab am Sonntag bei Sat.1 zu Protokoll, dass die Mannschaft durch die erste Nachricht vom vermeintlichen Aus Funkels in der Tat getroffen worden war: "Das war ein riesiger Schock für uns. Wir sind zu einer richtigen Familie zusammengewachsen. Das hat sich angefühlt, als würde man das Familienoberhaupt wegnehmen."

Funkel selbst gab sich zu seiner Zukunft im Vorfeld des Telekom Cups bei Sat.1 (Highlights ab 21 Uhr im TV auf SPORT1) reservierter als sein Vereinschef.

"Wir werden Anfang der Woche die Gespräche wieder aufnehmen. Darauf haben wir uns geeinigt", sagte der Coach. "Ob es dann letztendlich zu einem Vertrag kommt, darüber entscheiden ja die Gespräche. Ich kann nicht jetzt schon Ergebnisse vermelden von Gesprächen, die ich mit der Vereinsführung erst am Wochenanfang führen werde. Das mache ich nicht. Deshalb sind die Gespräche offen."

Nach dem 3:1-Sieg im Spiel um Platz drei gegen Hertha BSC ergänzte Funkel aber: "So wie die Mannschaft heute wieder aufgetreten ist, kann man sie eigentlich nicht im Stich lassen."

Funkel: "Ausgangslage hat sich geändert"

Vorher hatte er bereits betonte, dass er der Fortuna emotional verbunden sei. Daher habe er auch so angefasst reagiert, als er davon ausgehen musste, dass die Zusammenarbeit im Sommer ende. "Das habe ich in meiner 27-jährigen Trainerkarriere nie so gehabt, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind", meinte Funkel. "Aber das war sehr emotional für die Mannschaft, für die Fans für den Trainerstab nicht mehr arbeiten zu dürfen."

Die Ausgangslage habe sich nun wieder "ein wenig geändert, weil wir am Dienstag miteinander sprechen werden".