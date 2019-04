+++ HIER AKTUALISIEREN +++

+++ Über die Anzeichen vor der Verletzung +++

"Sechs-Punkte-Spiel gegen Dortmund. Musste wenig eingreifen, hatte ein gutes Gefühl, auch nach dem Spiel. Dasselbe galt für das Spiel gegen Düsseldorf. Hatte in der Woche eingeschränkt trainiert, wurde auch mal rausgenommen. Das Abschlusstraining am Freitag ganz normal."

+++ Über das Alter +++

"Das kann ich nicht sagen. Ich mache meine ersten Erfahrungen damit. Ich glaube, dass auch bei einem jüngeren Spieler ein Ausfall von einer Jahr Probleme bereiten kann."

+++ Über den Frust +++

"Eine Verletzung ist immer frustrierend. Man ist traurig, möchte bei der Mannschaft sein, helfen. Zum Glück war es nicht der Fuß, sondern die Wade. Wusste direkt, dass ich einen Muskelfaserriss habe. Ich bin jetzt eigentlich ganz gut mit der Situation umgegangen. Ich schaue schon nach vorne, auf die Spiele, die wir haben, auch wenn ich nicht dabei bin."

+++ Über den heutigen Termin +++

"Ich hatte mein Wort gegeben, dass ich hier heute zur Verfügung stehe. Und ich wollte niemanden unglücklich machen, indem ich hier absage." (schmunzelt)

+++ Ob die erneute Verletzung nervt +++

"Nein, eigentlich nicht. Ich war ein Jahr verletzt, davon sechs Monate auf Krücken. Ehrlich: Viele früher mit Muskelverletzung gerechnet, in der Hinrunde. Jetzt war es so, dass ich wegen einer Daumenverletzung gefehlt habe. Jetzt dieser Faserriss. Sonst nicht so viel gewesen. Nach so einer langen Verletzung ist es üblich, dass eine Muskelverletzung kommen kann."

"Ich war froh, dass ich die Runde so überstanden habe."

+++ Über seine Rückkehr +++

"Es ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass ich nach zwei Wochen wieder mehr machen kann. Wann ich wirklich wieder im Tor stehen kann, ist schwer zu sagen. Man kann jetzt philosophieren, dass sich gegen Leipzig spiele. Ich möchte natürlich so schnell wie möglich fit werden, so schnell wie möglich wieder zwischen den Pfosten stehen. Leipzig ist ein realistisches Ziel."

+++ Los geht's! +++

Neuer hat auf dem Pressepodium Platz genommen - es kann losgehen.

+++ Die Leiden des Manuel Neuer +++

Spätestens seit 2017 hat Manuel Neuer eine ordentliche Liste an Verletzungen gesammelt - ein Überblick über die körperlichen Probleme des Nationaltorhüters:

+++ Neuer muss im Endspurt pausieren +++

Ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte sich Manuel Neuer beim 4:1-Sieg des FC Bayern bei Fortuna Düsseldorf und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Am Tag darauf stand fest: Neuer hat sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und wird dem Rekordmeister laut Vereinsangaben rund 14 Tage fehlen. Für ihn wird in den beiden Duellen mit Werder Bremen in der Bundesliga am Samstag sowie im DFB-Pokal am kommenden Mittwoch Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen.

Wie geht es Neuer, wann plant er sein Comeback? Wie sieht er den Titelkampf zwischen den Bayern und dem BVB? Um 12 Uhr äußert sich der Kapitän der Münchner, SPORT1 begleitet die Presserunde im LIVETICKER.