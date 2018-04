Im prestigeträchtigen Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid richten sich alle Blicke auf James Rodriguez.

Der kolumbianische Mittelfeld-Star spielte von 2014 bis 2017 bei den Königlichen, ehe er nach München wechselte. Grund dafür waren seine mangelnde Einsatzzeiten unter Trainer Zinedine Zidane.

Folgt nun eine persönliche Revanche an dem Franzosen? "Daran denke ich überhaupt nicht", stellte James in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS und der Münchner TZ klar.

"Ich will meinen Mitspielern nur mit meinen Tugenden helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir nach Kiew reisen können. Wir wollen ins Finale einziehen und dementsprechend werden wir gegen Real Madrid auftreten. Der Rest ist egal."

Hammerlos Real: So reagieren die Bayern

Das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen und die Rückkehr ins Santiago Bernabeu seien dennoch "etwas Besonderes. Ich habe dort drei Jahre gespielt, war glücklich und habe vor allem Freunde und gute Erinnerungen hinterlassen. Ich freue mich sehr", betonte der 26-Jährige.

"Madrid besteht nicht nur aus Cristiano"

Als langjähriger Profi der Madrilenen weiß James um deren Stärken. Bayern müsse sich aber "nicht verstecken. Auch dieser Klub hat seine Geschichte und mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass er mit Madrid auf Augenhöhe sein kann."

Seine Kollegen warnt er vor, sich ausschließlich auf Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu konzentrieren: "Er ist eine Tormaschine und immer zur Stelle. Madrid besteht aber nicht nur aus Cristiano. Sie haben praktisch auf jeder Position Top-Spieler."

Freistoßkünstler Isco vertritt Ronaldo perfekt

Bayern empfängt Real zunächst am 25. April in der Allianz Arena. Sechs Tage später kommt es im Bernabeu-Stadion zum Rückspiel.

"Wichtig ist, dass wir uns gut vorbereiten. Wir müssen körperlich voll auf der Höhe sein", so James.

-----

Lesen Sie auch:

Ranking: Die besten Duelle zwischen Bayern und Real

Warum Bayern Ronaldo fürchten muss