Die Niederländer setzten sich dank eines Doppelschlags von Dusan Tadic (68./Elfmeter, 72.) mit 2:0 (0:0) bei AEK Athen durch und eroberten die Tabellenspitze. Vor dem Elfmeter sah Athens Marko Livaja zudem die Gelb-Rote Karte (67.) Damit kann der FC Bayern, der zum Abschluss der Vorrunde in Amsterdam antritt, am Abend gegen Benfica Lissabon noch nicht den Gruppensieg schaffen (Champions League: FC Bayern München - Benfica Lissabon, 21 Uhr im LIVETICKER).

AEK bleibt auch nach fünf Spielen punktlos, Benfica hat damit Platz drei sicher. Das Duell wurde von einem Bengalo-Wurf in den Gästeblock überschattet, einige Gästefans wurden dabei verletzt. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Im zweiten frühen Duell am Dienstag gewann Viktoria Pilsen überraschend mit 2:1 (0:1) bei ZSKA Moskau. Pilsen zog aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs damit an ZSKA vorbei. Die übrigen beiden Gruppengegner AS Rom und Real Madrid haben damit schon vor dem direkten Duell am Abend (JETZT im LIVETICKER) die K.o.-Phase erreicht. (Service: Gruppen der Champions League)

Nikola Vlasic (10.) erzielte mit einem verwandelten Foulelfmeter die ZSKA-Führung. Roman Prochazka (56.) traf zum Ausgleich der Gäste, die das Spiel durch Lukas Hejda (81.) gar noch drehten. Kurz vor der Pause war Prochazka noch mit einem Elfmeter an ZSKA-Torhüter Igor Akinfejew gescheitert (44.).