Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel der Champions-League-Gruppe E ist eindeutig: Verliert der FC Bayern nicht bei Ajax Amsterdam (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER), zieht er als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Doch das Hinspiel hat gezeigt, dass man es bei den Niederländern nicht nur mit einer Truppe hochtalentierter Burschen zu tun bekommt, sondern mit einer richtig guten Fußballmannschaft.

Der FCB um Trainer Niko Kovac ist also gewarnt, will er nicht noch auf Rang zwei abrutschen, wohl gleichbedeutend mit einem schwereren Los im Achtelfinale.

Der Kroate, der in den letzten Wochen etwas den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, steht nun den Journalisten vor dem Spiel Rede und Antwort.

Außerdem dürfen die anwesenden Pressevertreter Offensiv-Motor Serge Gnabry interviewen. Die Bayern-PK im LIVETICKER:

+++ Kovac über die Doppelsechs +++

"Wir hatten einige Spieler, die nicht so erfolgreich liefen. Als Trainer macht man sich Gedanken, wie man mehr Stabilität hereinbringen kann. Wir wollen das beibehalten - unabhängig von den Namen. Wir haben mit Thiago einen Spieler, der jetzt wiederkommt und der die Position auch spielen kann", sagt Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

Zuletzt bildeten Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Doppelsechs.

+++ Kovac über Coman +++

"Ich habe mit King noch nicht gesprochen, daher weiß ich nicht, ob er das so geäußert hat oder eine kleine Fehlinterpretation stattgefunden hat. Aber es ist klar, wenn zwei Verletzungen in so kurzer Zeit stattgefunden haben, ist man ein bisschen sensibler und horcht genauer in seinen Körper rein. Er ist ein Weltklassespieler, der noch viele Titel holen wird", ist sich Kovac sicher.

Kingsley Coman hatte sich aufgrund seiner beiden Sprunggelenksverletzungen mit Gedanken an ein vorzeitiges Karriereende auseinandergesetzt.

+++ Kovac folgt +++

Keine Fragen mehr an Gnabry, jetzt folgt sein Coach Kovac.

+++ Gnabry lebt seinen Traum +++

"Beim FC Bayern zu Spielen ist natürlich immer ein Traum, den hier in Deutschland jedes Kind hat. Bei Arsenal hatte ich mal eine Phase, in der es nicht so lief. Aber ich habe hart dafür gearbeitet. Und jetzt ernte ich die Früchte", sagt Gnabry.

+++ Gnabry äußert sich zu Ajax-Youngstern +++

"Für ihr Alter sind sie schon sehr, sehr weit. Gerade die beiden de Jong und de Ligt. Natürlich wäre es schön, wenn einer der beiden zu uns kommen würde, aber da muss Hasan (Salihamidzic, Anm.d.Red.) noch etwas an Arbeit leisten", sagt Gnabry.

+++ Gnabry: Gruppensieg das Ziel +++

"Wir als FC Bayern wollen den Gruppensieg holen", betont Gnabry.

+++ Gnabry hofft auf Spektakel +++

"Als Offensivmann hoffe ich natürlich auf ein kleines Spektakel, aber nur in eine Richtung. Beide Mannschaften wollen den Gruppensieg, wir aber noch ein bisschen mehr, deswegen hoffe ich, das wir gewinnen werden", sagt Gnabry.

+++ Wunschposition Mitte oder außen? +++

"Ein Wunschkonzert gibt es im Fußball generell nicht. Ich bin auf beiden Positionen einsetzbar. Der Trainer weiß das, es liegt an ihm, wo er mich aufstellt", sagt Gnabry.

+++ Gnabry legt los +++

"Wir haben die letzten Spiele gewonnen und es dem Gegner nicht mehr so leicht gemacht Tore zu schießen. So wollen wir weitermachen", sagt Gnabry.

+++ 16.45 Uhr geht es los +++

Die Pressekonferenz ist für 16.45 Uhr angesetzt.

