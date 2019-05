Der FC Liverpool steht vor dem Aus in der Champions League.

Nach dem 0:3 beim FC Barcelona ist der Einzug ins Finale in weite Ferne gerückt. Trainer Jürgen Klopp war dennoch zufrieden und freute sich über ein "geiles Fußballspiel". (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen freut sich über ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und der Mixed Zone zusammen.

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona): "Das war das beste nachträgliche Geburtstagsgeschenk. Es war in fantastisches Spiel, die Zuschauer hatten sicherlich Spaß. Wir haben gut verteidigt, daran müssen wir anknüpfen. Das Rückspiel wird nicht leichter als heute."

...zur Ausgangssituation: "Die Ausgangslage ist sehr gut. Es wird aber ein harter Kampf, in der letzten Saison hatten wir auswärts Riesenprobleme. Wir dürfen nicht dorthin fahren und sagen 'Wir verteidigen das', den Fehler haben wir schon mal gemacht."

... zu seiner Leistung: "Ich will gute Spiele zeigen und auf höchstem Niveau Leistung zeigen. Das habe ich heute wieder gemacht. Ich hoffe, dass es auch im Rückspiel so gut klappt."

Lionel Messi (FC Barcelona): "Das war ein sehr schöner Moment. Wir müssen mehr zusammenhalten als jemals zuvor. Es ist nicht der Moment, Philippe Coutinho zu kritisieren. Wir haben jetzt drei Finals und die gehen wir zusammen an."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es geht darum, Tore zu schießen und keine zu kriegen. Das haben wir nicht so gut hingekriegt, aber wir haben ein super Spiel gemacht. Ich bin total stolz, das war ein geiles Fußballspiel. Du weißt, dass der Gegner dich in den kleinen Momenten besiegen kann. Ich habe richtig Spaß gehabt, außer dem Ergebnis fand ich alles gut. Das müssen wir dann halt so akzeptieren."

... über Messi: "Wir haben ihn die meiste Zeit kontrolliert. Das dritte Tor war Wahnsinn. Ich dachte, Alisson hat ihn, aber dann kriegt er noch so eine Luft und geht in den Winkel. Was ein Schuss, verrückt! Davor ziehe ich den Hut."

... über das Rückspiel: "Es ist Barcelona, es ist kein Ergebnis, wo man sagt: 'Wir haben sie in Sicherheit gewogen, jetzt können wir ihnen noch einen mitgeben.' Spielen werden wir aber nochmal."