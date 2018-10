Die 2. Runde im DFB-Pokal steht an. Es gibt wieder einige Knaller-Partien. Auch die klassischen David-Goliath-Duelle dürfen natürlich nicht fehlen.

Der SV Rödinghausen empfängt den großen FC Bayern. Doch auch spannende Bundesliga-Duelle erwarten uns, so muss RB Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim und damit gegen den zukünftigen RB-Coach Julian Nagelsmann ran.

Die Bayern reisen mit einigen Personalsorgen nach Osnabrück. Niko Kovac muss auf Jerome Boateng, James Rodriguez, Arjen Robben, Mats Hummels und Sven Ulreich verzichten. Auch hinter Leon Goretzka steht noch ein Fragezeichen. Dafür werden einige Nachwuchsspieler mitfahren.

+++ Uduokhai und Mehmedi für Pokalspiel fit - Arnold fraglich +++

Der VfL Wolfsburg kann für das Niedersachsen-Duell im DFB-Pokal bei Hannover 96 am Dienstag wieder auf Felix Uduokhai und Admir Mehmedi zurückgreifen. "Beide Spieler hätten mit der Brechstange schon in Düsseldorf dabei sein können. Wir haben aber gesagt, wir nutzen die zwei, drei Tage mehr, um sie im Training weiter zu fordern", sagte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia.

Der Einsatz von Maximilian Arnold ist dagegen noch ungewiss. "Bei Max Arnold sah es nach der Verletzung am Schienbein aus dem Spiel gegen Fortuna zunächst ganz gut aus, aber wir müssen abwarten wie es heute ist", erklärte Labbadia.

Vor dem Gegner Hannover hat Labbadia Respekt. "Ich sehe Hannover nicht so weit von uns entfernt. Wir maßen uns auch nicht an, dass wir nur wegen ein paar Zählern mehr im Bundesliga-Tableau gleich das bessere Team sind", sagte er. Er erwarte auch aufgrund der Spielweise beider Teams eine sehr intensive Partie.

"Ich sehe beide Mannschaften absolut auf Augenhöhe und am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden. Es gibt keinen Favoriten, die Tagesform wird entscheiden", erklärte der Wolfsburg-Trainer.

+++ Auch Hummels fällt gegen Rödinghausen aus +++

Am Vormittag sprach Niko Kovac bei Mats Hummels noch davon, den Tag abwarten zu wollen, jetzt ist es Gewissheit: Auch der Bayern-Verteidiger fällt für das Pokalspiel gegen Rödinghausen aus. Hummels trat die Reise nach Osnabrück nicht mit an.

Damit steht mit Niklas Süle nur noch ein etatmäßiger Innenverteidiger für das Spiel beim Regionalligisten zur Verfügung. Die Zahl der Ausfälle zusätzlich zu den Langzeitverletzten erhöht sich damit auf fünf.

+++ Dardai plant ohne Skjelbred +++

Hertha-Coach Pal Dardai will beim Pokalspiel in Darmstadt die Rotationsmaschine anschmeißen. "Eine gute Rotation ist aus meiner Sicht, drei bis vier Spieler zu tauschen. Das werden wir wohl auch machen", erklärte Dardai auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Zweitligisten. Definitive Entscheidungen sollen aber erst nach dem Abschlusstraining fallen.

Per Skjelbred wird in Darmstadt aber sehr wahrscheinlich nicht dabei sein. "Ich glaube, Per macht Pause, so ist der Zustand", sagte der Dardai. Mittelfeldspieler Skjelbred war beim 2:2 bei Borussia Dortmund mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden.

Geschäftsführer Michael Preetz warnte davor, den Gegner Darmstadt zu unterschätzen. "Wir müssen in Darmstadt genauso konzentriert antreten, wie wir das zuletzt in der Bundesliga getan haben, den Pokalfight annehmen", sagte Preetz. Sie wüssten, dass in so einem Spiel vieles passieren kann. "Ich setze darauf, dass wir die Partie hochseriös angehen, um unseren Traum vom Pokalfinale am Leben zu erhalten", erklärte Preetz.

+++ Leipzig ohne Forsberg gegen Hoffenheim +++

RB Leipzig muss im Pokal-Duell am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim auf Spielmacher Emil Forsberg und Außenverteidiger Marcelo Saracchi verzichten.

Der Schwede Forsberg hat weiterhin mit Leistenproblemen zu kämpfen, Saracchi fehlt wegen einer Rotsperre. Kevin Kampl, der laut Leipzig-Trainer Ralf Rangnick zuletzt über Müdigkeit klagte, soll spielen.

"Wir wollen weiterkommen und werden alles daransetzen", sagte Rangnick vor dem Duell mit dem künftigen RB-Coach Julian Nagelsmann: "Die Begegnung klingt eher nach Viertelfinale oder Halbfinale. Auch Hoffenheim hätte sich sicherlich ein leichteres Los gewünscht."

Beim Bundesliga-Auswärtssieg Ende September (2:1) in Hoffenheim haben man gesehen, "wie man sie knacken kann. Uns ist klar, was sie gutmachen und was sie auszeichnet, aber auch in welchen Bereichen man sie verwunden kann", sagte Rangnick, der Nagelsmann lobte: "Dass er ein guter Trainer ist, hat er in der Vergangenheit wieder gezeigt."

+++ So sieht's aus im Bayern-Lazarett +++

Bayern-Trainer Niko Kovac reist mit dem letzten Aufgebot nach Osnabrück zum Pokalspiel gegen Rödinghausen. Hier finden Sie noch einmal detailliert den Stand bei Bayerns Verletzten.

Die Verletzungen und Blessuren der Stars:

+++ Profitiert der Nachwuchs von den Ausfällen? +++

Kovac auf SPORT1-Nachfrage, ob er einigen jungen Spielern eine Chance gegen Rödinghausen geben wird: "Wir werden sicherlich nicht mit 14 Mann nach Rödinghausen reisen". Drei bis vier U23-Spieler werde er wohl mitnehmen. Auf die muss die zweite Mannschaft der Bayern heute Abend dann gegen Wacker Burghausen (Ab 19.55 Uhr LIVE auf SPORT1) verzichten.

+++ Weitere Rotationen möglich +++

"Wir haben uns schon Gedanken gemacht, was wir morgen machen werden. Wir sehen uns das heute an. Joshua Kimmich ist körperlich top, das sieht man auch bei Lewy und Thiago. Aber wir wollen den Jungs schon Möglichkeiten geben, zu relaxen."

+++ Bayerns Lazarett noch größer geworden +++

Bei den Bayern fallen einige Spiele gegen den Regionalligisten aus "James ist krank", erklärt Kovac. Der Kolumbianer hatte in der vergangenen Woche einen anstrengenden Neun-Stunden-Flug hinter sich. Doch er ist nicht der einzige, der ausfällt. "Jerome Boateng hat Magen-Darm", erklärt Kovac. Auch Ersatzkeeper Sven Ulreich steht nicht zur Verfügung, seine Frau erwartet ein Kind.

Auch Arjen Robben wird ausfallen. Der Niederländer laboriert an einer Blockade nach dem Athen-Spiel.

Vor Pokal-Spiel: Diese Ausfällen machen Kovac Sorgen

Bei Mats Hummels und Leon Goretzka müsse man noch abwarten, erklärt Kovac.

+++ Bayern denkt noch nicht an Dortmund +++

Kovac äußert sich auf SPORT1-Nachfrage, ob er schon in Richtung Dortmund blickt. "Dortmund ist noch weit weg. Wir können ja nicht über die nächsten zwei Wochen reden. Wir wollen mit drei Siegen ins Dortmund-Spiel gehen. Ich nehme Rödinghausen sehr ernst, ich weiß gar nicht, wie oft die aufgestiegen sind."

+++ Kovac über Gegner-Vorbereitung +++

"Ich habe mir vor kurzem ein Spiel von Rödinghausen angeguckt. Die Gegner-Vorbereitung ist jetzt nicht groß anders als bei einem Bundesliga-Spiel."

+++ Kovac über das Mainz-Spiel+++

"Es ist schon so, dass wir uns gute Chancen erspielt haben. Wir hätten sicherlich einige Tore mehr schießen müssen. Dann würden wir hier nicht über ein 2:1 reden."

+++ Kovac legt los +++

"Natürlich ist der oberste Grundsatz, dass man eine Runde weiterkommen möchte. Das ist unser Ziel. Wir spielen gegen einen Viertligisten, das wird nicht einfach. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, das habe ich nie getan."

+++ Kovac spricht über Rödinghausen +++

Um 12 Uhr stellt sich Bayern-Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten. Wie schätzt er den Gegner ein? Wie geht es seinen Spielern? Was machen die Verletzten? Werden Mats Hummels und Leon Goretzka fit? SPORT1 tickert die Pressekonferenz hier live.

+++ DFB-Pokal im TV +++

Alle Spiele der 2. Runde werden von Sky übertragen. Die Begegnung zwischen dem SV Rödinghausen und dem FC Bayern (DFB-Pokal: SV Rödinghausen - FC Bayern München, Dienstag 20.45 Uhr im LIVETICKER) und das Duell von RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim (DFB-Pokal: RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim, Mittwoch 20.45 Uhr im LIVETICKER) werden im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt live.

+++ Alle Partien im Überblick +++

Dienstag, 30. Oktober

18.30 Uhr:

BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn

SSV Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC

20.45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen - FC Bayern München

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05

Mittwoch, 31. Oktober

18.30 Uhr:

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Weiche Flensburg 08 - SV Werder Bremen

1. FC Köln - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - 1 FC Union Berlin

20.45 Uhr:

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Hier zum kompletten Spielplan des DFB-Pokals