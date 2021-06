Nur noch vier Tage bis zum großen Showdown: Am kommenden Dienstag trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten EM-Spiel auf den Erzrivalen Frankreich. (Dienstag, 21 Uhr: Frankreich - Deutschland im LIVETICKER)

Bevor die Partie in der Münchner Allianz Arena steigt, bereitet sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Trainingslager von Herzogenaurauch akribisch auf jede Eventualität vor.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Am Tag des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft (EM 2021: Italien - Türkei am Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER) sprechen Toni Kroos und Robin Koch über den Gegner, die Chancen - und was sie diesmal an den Titel glauben lässt.

SPORT1 begleitet die Pressekonferent ab 12.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Kroos und Koch sprechen über Frankreich +++

Vier Tage vor dem deutschen EM-Start gegen Frankreich äußern sich Toni Kroos und Robin Koch zum Gegner und zur Verfassung der Mannschaft. SPORT1 ist ab 12.30 Uhr LIVE dabei.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: