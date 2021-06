Der walisische Teammanager Robert Page hat vor dem Gruppenfinale gegen den Favoriten Italien Zuversicht verbreitet. "Es ist eine große Herausforderung. Sie sind in einer tollen Form. Aber wir wollen gewinnen, wir wollen den Job erledigen und uns für das Achtelfinale qualifizieren. Wir glauben daran", sagte Page vor dem Duell am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) in Rom gegen die Squadra Azzurra.

Wales, das schon bei der EURO 2016 mit der Halbfinale-Teilnahme überrascht hatte, hat nach den Spielen gegen die Schweiz (1:1) und die Türkei (2:0) vier Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg oder einem Remis wären die Dragons um Superstar Gareth Bale sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Bei einer Niederlage käme es auf das Ergebnis zwischen der Schweiz und der Türkei an. Aber auch als Gruppendritter hätte Wales noch Chancen.