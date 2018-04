In der UEFA Europa League steht am Freitag, den 13. April, die Auslosung zum Halbfinale an.

Nur noch vier Teams sind dann im Rennen um den Titel. Um 12 Uhr wird in Nyon ausgelost, welche zwei Teams jeweils gegeneinander um den Einzug ins Finale spielen (ab 11.55 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER). Eric Abidal fungiert als Losfee.

Mit RB Leipzig kämpft am Donnerstag ein deutsches Team gegen Olympique Marseille (JETZT LIVE im TV und im LIVESTREAM) um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Es gibt keine gesetzten Teams mehr. Das Team, das zuerst gezogen wird, spielt im Hinspiel vor heimischem Publikum.

Im Anschluss an die Auslosung der Halbfinals der UEFA Europa League findet die Halbfinal-Auslosung der Champions League statt (ab 13 Uhr im LIVETICKER)

Der Zeitplan der UEFA Europa League 2017/18

Viertelfinale: 5. April und 12. April

Halbfinale: 26. April und 3. Mai 2018

Finale in Lyon: Mittwoch, 16. Mai 2018

Die Auslosung LIVE im TV, Stream, Ticker:

Im TV: Sky und Eurosport

Im Livestream: SPORT1.de

im Liveticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Die Viertelfinals im Überblick:

Olympique Marseille - RB Leipzig (Hinspiel: 0:1)

ZSKA Moskau - FC Arsenal (Hinspiel 1:4)

Sporting Lissabon - Atletico Madrid (Hinspiel 0:2)

FC Salzburg - Lazio Rom (Hinspiel 2:4)