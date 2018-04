In der Königsklasse geht es in die heiße Phase: Am Freitag, den 13. April 2018 (ab 13 Uhr im LIVETICKER) wird das Halbfinale der Champions League ausgelost.

Vier Mannschaften kämpfen dann noch um den Einzug ins Finale 2018 in Kiew.

Im Anschluss an die Auslosung in der UEFA Europa League (ab 12 Uhr im LIVESTREAM) erfahren Sie gegen 13 Uhr, auf wen die bereits qualifizierten Teams FC Liverpool und AS Roma treffen.

Cooler Lupfer! So schießt Liverpools Salah City raus

So läuft die Auslosung ab

Die Champions-League-Auslosung zum Halbfinale findet am Freitag, 13. April 2018, um 13 Uhr in Nyon statt. Dabei handelt es sich um eine offene Auslosung, das heißt: Es gibt keine gesetzten Teams. Alle Paarungen sind also denkbar.

Die als erstes gezogene Mannschaft hat im Hinspiel Heimrecht. Des Weiteren wird aus formellen Gründen auch ausgelost, welcher Halbfinal-Sieger im Champions-League-Finale offiziell als Heimmannschaft aufgeführt wird.

Als "Losfee" ist der ukrainische Endspielbotschafter Andriy Shevchenko (ehemals AC Milan, FC Chelsea) mit von der Partie.

Roma-Wunder! Zarrella flippt aus und spendiert Freibier

Wer steht im Champions-League-Halbfinale?

Mit Liverpool und AS Rom stehen bereits die ersten zwei Teams für das Halbfinale fest. Die zwei weiteren Halbfinal-Teilnehmer werden in den Viertelfinal-Rückspielen von Real Madrid gegen Juventus Turin und Bayern München gegen FC Sevilla ermittelt.

Die Hinspiele des Champions-League-Halbfinals werden am 24. und 25. April 2018 ausgetragen, die Rückspiele sind für den 1. und 2. Mai 2018 angesetzt. Die genaue Terminierung der einzelnen Spiele erfolgt nach der Auslosung.

Diese Mannschaften stehen im Halbfinale 2018:

FC Liverpool

AS Rom

FC Bayern München - FC Sevilla

Real Madrid - Juventus Turin

Der Zeitplan der Champions League 2017/18

Halbfinale: 24./25. April und 1./2. Mai 2018

Finale in Kiew: Samstag, 26. Mai 2018

So können Sie die Auslosung LIVE verfolgen:

Im TV: Sky und Eurosport

Im Livestream: UEFA.com, Sky Go, Eurosport.de und zdfsport.de

im Liveticker: SPORT1 App und SPORT1.de