Nations League: Portugal - Polen & Schweden - Russland LIVE in Stream, Ticker

Am letzten Tag der Gruppenphase in der Nations League stehen noch einige Entscheidungen auf dem Programm.

In Guimaraes trifft Gastgeber Portugal auf Polen (Nations League: Portugal - Polen, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Während der Europameister bereits sicher für das Endrunden-Turnier im kommenden Jahr qualifiziert ist, sind die Gäste nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen bereits abgestiegen. (Tabelle der Nations League)

Doch für Deutschland ist das Spiel von großer Bedeutung. Denn nur die zehn besten Mannschaften der Nations League landen in Lostopf eins und sind damit als Gruppenkopf gesetzt. Aktuell liegt das DFB-Team noch auf Rang zehn, doch Polen reicht bereits ein Remis, um das deutsche Team zu verdrängen.

Verzichten muss Trainer Jerzy Brzeczek dabei allerdings auf Top-Star Robert Lewandowski. Der Stürmer laboriert an einer Knieverletzung und musste daher vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen.

Gipfeltreffen zwischen Schweden und Russland

In Liga B kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Schweden und Russland (Nations League: Schweden - Russland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Lediglich drei Punkte trennen die beiden Teams - und da das Hinspiel Unentschieden endete, reicht den Skandinaviern ein Sieg, um noch auf Platz eins der Gruppe 2 zu klettern.

Serbien und Kosovo vor Aufstieg

Auch in Liga C und D geht es noch heiß her. In Schottland kämpfen die Gastgeber gegen das punktgleiche Israel um den Aufstieg.

Serbien (elf Punkte) und Rumänien (neun Punkte) liefern sich ein Fernduell um den Sieg in Gruppe 4. Dabei hat die Mannschaft um den Frankfurter Luka Jovic die bessere Ausgangslage und mit dem bislang punktlosen Tabellenletzten aus Litauen den deutlich leichteren Gegner. (Spielplan der Nations League)

In Gruppe D3 spielen der Kosovo und Aserbaidschan im direkten Duell den letzten Aufsteiger aus.

So können Sie die Nations League live verfolgen:

Stream: DAZN

LIVETICKER: Sport1.de und SPORT1 App

Die Nations League am Dienstag im Überblick:

Gruppe A3:

20.45 Uhr: Portugal - Polen im Liveticker

Gruppe B2:

20.45 Uhr: Schweden - Russland im Liveticker

Gruppe C1:

20.45 Uhr: Schottland Israel im Liveticker

Gruppe C4:

20.45 Uhr: Serbien - Litauen im Liveticker

20.45 Uhr: Montenegro - Rumänien im Liveticker

Gruppe D3:

20.45 Uhr: Kosovo - Aserbaidschan im Liveticker

20.45 Uhr: Malta - Färöer im Liveticker