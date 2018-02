Im Achtelfinale der UEFA Youth League kommt es zum Topspiel zwischen dem Nachwuchs des FC Bayern München und Real Madrid.

SPORT1 überträgt die Begegnung am Mittwoch, 21. Februar, ab 17.55 Uhr LIVE im TV.

Ohne Niederlage marschierten die Bayern-Youngster durch die Gruppenphase und gewannen dabei alle Spiele auf dem heimischen FC Bayern Campus.

Neben Felix Götze, dem Bruder von Nationalspieler Mario Götze, sticht insbesondere Stürmer Manuel Wintzheimer heraus. Der 19-jährige kommt in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 27 Spielen auf 25 Tore und stand beim Sieg in der Champions League bei Celtic Glasgow erstmals im Kader der Profis.

Gegner Real setzte sich in der Gruppe gegen Borussia Dortmund durch und landete hinter dem Nachwuchs von Tottenham auf Platz zwei. Besonders das Heimspiel gegen Apoel Nikosia dürfte für Aufsehen gesorgt haben. Gegen die Zyprioten gab es einen 10:0-Sieg.

Allerdings hatten die Königlichen in den Playoffs gegen Krasnodar einige Probleme und konnten sich erst durch einen 3:0-Erfolg im Elfmeterschießen für die nächste Runde Qualifizieren.

Traditionsduell in England

Zuvor kommt es in Liverpool zum Prestigeduell zwischen den Reds und Manchester United.

SPORT1 zeigt die Partie ab 15.55 Uhr im LIVESTREAM.

Während sich die Gastgeber als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifizieren konnten, musste United den Umweg über die Playoffs gehen. Dort setzte man sich gegen den serbischen Vertreter FK Brodarac, in einem glanzlosen Spiel, mit 2:0 durch.