Kiel sinnt in Porto auf Revanche

vergrößernverkleinern Domagoj Duvnjak ist einer der besten Rückraumspieler der Welt © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der THW Kiel befindet sich in der Champions League klar auf Erfolgskurs. Beim FC Porto sollen am Mittwoch die nächsten zwei Punkte her. Extra-Motivation gibt es.