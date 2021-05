Titelverteidiger THW Kiel hat die Tür zum Final Four der Champions League in Köln ein Stück weit aufgestoßen, wird aber von neuen Personalnöten gebeutelt. (NEWS: Alles zur Handball-CL)

Ohne seinen Ausnahmekönner Sander Sagosen gewann der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain nach einer starken Vorstellung 31:29 (14:15), steht im Rückspiel am nächsten Mittwoch aber vor einer schwierigen Aufgabe. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Sorgen bereitet dem THW zudem eine Knieverletzung bei Patrick Wiencek. Der Nationalspieler musste nach nur wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit gestützt vom Feld geführt werden, lag zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, nachdem ihm Paris' Luc Steins unglücklich auf das rechte Knie gefallen war.

Die Diagnose zur Schwere der Verletzung bei Wiencek steht noch aus, der THW befürchtet eine Bänderverletzung im Knie.

THW näher sich Final Four - aber Sorge um Wiencek

Dabei hatte die Kieler bereits vor Anwurf eine Hiobsbotschaft ereilt. Rückraumspieler Sagosen, der im vergangenen Sommer von PSG zu den Zebras gewechselt war, hatte seit Tagen mit einem fiebrigen Infekt gekämpft. Der 25-jährige Norweger wurde wie im Vorfeld befürchtet nicht rechtzeitig fit. (SERVICE: Die Tabellen der Handball-CL)

Dennoch gab es im ersten Vergleich mit PSG ein Happy End. Kiel, das sich im Dezember zum vierten Mal die europäische Handball-Krone aufgesetzt hatte, verlor in der ersten Halbzeit nur kurz den Anschluss (8:12/21. Minute), blieb dann aber dran, ehe es Wiencek erwischte.

Trotz des Ausfalls konnte der THW aber zulegen und spielte sich in den letzten zehn Minuten ein kleines Polster heraus. Bester Torschütze war Harald Reinkind mit zehn Treffern. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Handball-CL)

Die SG Flensburg-Handewitt tritt in ihrem Hinspiel am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) beim dänischen Meister Aalborg Handbold an und hofft auf eine gute Ausgangslage im Kampf um das Finalturnier in Köln (12. und 13. Juni).

Im Stenogramm:

THW Kiel - Paris Saint-Germain 31:29 (14:15)

Tore: Reinkind (10), Ekberg (5), Duvnjak (4), Pekeler (4), Zarabec (3), Magnus Landin Jacobsen (2), Wiencek (2), Niklas Landin Jacobsen (1) für Kiel - Nahi (8), Hansen (6), Steins (4), Remili (4), Kristopans (2), Kounkoud (2), Syprzak (2), Karabatic (1) für Paris

Zuschauer: keine