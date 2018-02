Red Bull Salzburg, der Gegner von Borussia Dortmund im Achtelfinale der UEFA Europa League, hat in der österreichischen Bundesliga 4:2 (1:1) im Spitzenspiel gegen Sturm Graz gewonnen.

Zwei Salzburgern gelang gegen den Tabellenzweiten ein Doppelpack: Munas Dabbur war in der 45. Und 57. Minute erfolgreich und Fredrik Gulbrandsen setzte die beiden Schlusspunkte für sein Team (73./84.).

Der Tabellenführer profitierte in den Schlussminuten zudem von zwei gelb-roten Karten gegen die Graz-Spieler Christian Schulz (82.) und Thomas Schrammel (90.).

Durch den Sieg distanzierten die Salzburger ihren Verfolger auf zehn Punkte in der Tabelle. In der Europa League müssen die Österreicher im Hinspiel zunächst nach Dortmund (8. März), das Rückspiel findet eine Woche später in Salzburg statt.