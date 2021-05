Trainer Christophe Galtier vom neuen französischen Fußball-Meister OSC Lille hat am Dienstag seinen Abschied verkündet. Er werde seinen bis 2022 gültigen Vertrag nicht erfüllen, sagte der 54-Jährige im Interview mit der französischen Sport-Tageszeitung L'Equipe. Erst am Sonntag hatte Lille den Titelgewinn in der Ligue 1 perfekt gemacht.

"Ich bin einfach davon überzeugt, dass ich meine Zeit hier hinter mir habe", sagte Galtier. Er bestätigte darüber hinaus, dass die Ligarivalen Olympique Lyon und OGC Nizza sowie der italienische Erstligist SSC Neapel Interesse an seiner Verpflichtung hätten.

Galtier war seit Dezember 2017 Cheftrainer beim OSC Lille, der in dieser Saison groß aufspielte und den französischen Serienmeister Paris St. Germain entthronte. Galtier wurde zum Trainer der Saison gewählt. Die letzte Meisterschaft hatte der Klub aus dem Norden Frankreichs im Jahr 2011 gefeiert.