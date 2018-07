Für die Fans von Real Madrid ist Iker Casillas eine Legende. In 510 La-Liga-Spielen für die Königlichen blieb Casillas 177 Mal ohne Gegentor und erarbeitete sich so seinen Status als "San Iker" - "Der heilige Iker".

Aktuell befindet sich der 37-Jährige in der Sommervorbereitung mit dem FC Porto, sorgte aber neben dem Platz mit zwei unvergleichlich ehrenhaften Aktionen für Aufmerksamkeit.

Weil sich große Teile der Fußballwelt über seinen Torwart-Kollegen Loris Karius vom FC Liverpool wegen dessen erneutem Patzer im Testspiel gegen Dortmund lustig machten, ergriff Casillas auf Twitter Gegenmaßnahmen.

Nachdem sich der spanische Rekordnationalspieler bereits am Sonntag in einem emotionalen Appell auf Twitter hinter Karius stellte, untermalte Casillas seine ehrenwerte Unterstützung jetzt mit einem beeindruckenden Video.

Casillas: Karius ist nicht der Einzige

In einer 50-sekündigen Zusammenstellung präsentiert Casillas die größten Patzer seiner glorreichen Karriere. Das Video zeigt Fehler, die an die Blackouts des Deutschen im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (3:1) erinnern. Darunter ähnlich unglückliche Abwehraktionen, bei denen der Ball von seiner Hand ins Tor kullert, und Ballverluste im Spielaufbau, die zu Gegentoren führen.

Dazu schrieb die Real-Legende: "Hinter jedem von uns steht eine Person. Derjenige soll seine Hand heben, der nie einen Fehler gemacht hat. Aus unseren Fehlern zu lernen, wird uns stärker und menschlicher machen." Dahinter setzte Casillas den Hashtag "yotambienfallo" - "Auch ich mache Fehler."

Zu schnell, zu trickreich: Die Pulisic-Show gegen Klopp

Während Beobachter Karius' Liverpool-Ende herbeireden, stellt sich der Spanier hinter seinen Torwart-Kollegen. Denn er weiß, wie es sich anfühlt, nach Fehlern in großen Spielen am Boden zu liegen. Das Video lässt an diesen bitteren Erfahrungen keinen Zweifel.

