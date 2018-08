Manchester City hat den am 3. Spieltag der Premier League erstmals Punkte liegen lassen. Der englische Meister kam bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers nur zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola geriet in der 57. Minute in Rückstand. Allerdings hätte Wolverhamptons Führungstor nicht zählen dürfen, da Willy Boly den Ball eindeutig mit der Hand ins Tor beförderte. In der Premier League gibt es jedoch keinen Videobeweis.

Aymeric Laporte antworte schließlich sportlich und traf zum 1:1-Endstand (67.). (Die Premier League bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

WM-Teilnehmer Ilkay Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute ausgewechselt - gegen Leroy Sane, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte. Sergio Agüero traf mit einem Freistoß nur die Latte (90.+5).

ManCity hatte die ersten beiden Ligaspiele gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen.